Auto überschlug sich mehrmals

In der Nacht zum Ostersonntag hat sich auf der Görtschitztalstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Die drei Insassen wurden verletzt. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv.

Der 20 Jahre alte Lenker aus Klagenfurt lenkte sein Fahrzeug kurz vor dreiviertel vier in der Früh auf der Görtschitztalstraße (B92) von Deinsdorf Richtung St. Thomas. In Matzendorf kam es zum Unfall.

FF St. Thomas am Zeiselberg

Pkw landete in Acker

Der Pkw kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte am Straßenrand mit einem Leitplock sowie ein Verkehrsschild. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Erst 80 Meter weiter kam der Pkw in einem Acker am Dach zu liegen. Der Lenker und seine beiden Mitfahrer, eine 26 Jahre alte Frau aus Magdalensberg und ein 20 Jahre alter Mann aus Brückl, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden von der Rettung ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Pischeldorf und St. Thomas am Zeiselberg.