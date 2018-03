Snowboarder aus unwegsamen Gelände gerettet

Ein Snowboarder ist am Karsamstag oberhalb von Mallnitz in unwegsames Gelände geraten. Er konnte weder vor noch zurück. Bergrettung und Alpinpolizei rückten aus, um den Snowboarder zu retten. Er wurde mit dem Hubschrauber aus seiner Notlage befreit.

Am Samstagnachmittag verfuhr sich der Snowboarder unter dem Ankogel. Er fuhr nach der Mittelstaition in den falschen Graben und landete in einem Gebiet mit hoher Lawinenwarnstufe.

Wetter erschwerte Lokalisierung

Der Mann konnte im schmalen und steilen Graben weder vor noch zurück. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und eine Suchaktion gestartet. Den Vermissten zu finden, war nicht einfach. „Die Kommunikation hat sich als relativ schwierig herausgestellt und es hat eine Zeit gedauert, bis er lokalisiert werden konnte“, so Josef Samonig Pilot bei der Flugpolizei des Innenministeriums.

Bergung mithilfe eines 20 Meter langen Seils

Mittlerweile fuhr die Bergrettung zur Mittelstation hinauf und wollten zu Fuß zu dem Snowboarder vordringen. Dafür waren die Wetterverhältnisse laut Samonig nicht optimal. Immer wieder zogen Nebelschwaden in den Graben auch die Flugretter musten ihre Rettungsversuche deshalb immer wieder unterbrechen. Nach längerem Zuwarten konnten die Flugretter zu dem Snowboarder vordringen. Er wurde mit einem Seil gerettet. „Wir sind mit einem 20 Meter Tau angeflogen. Der Flugretter hat den verfahrenen Snowboarder immer im Blickfeld gehabt. Der Graben war sehr eng, deswegen musste ich anschließend rückwärts wieder hinausfliegen“, so Samonig.

Snowboarder blieb unverletzt

Die Bergung selbst ging relativ schnell vor sich. Innerhalb von nur elf Minuten konnte der vermisste Snowboarder gerettet werden. „Mein Flugretter war die ganze Zeit am Seil. Wir haben uns nicht ausgehängt, weil der Untergrund unbekannt war. Das war natürlich für die Bergung erschwerend, wegen des Schneeregens der sich auf die Scheibe des Hubschraubers angelegt hat“, so Samonig. Der Snowboarder konnte schlussendlich unverletzt geborgen und ins Tal gebracht werden.