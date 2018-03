KGKK: Wenig Gegenliebe für Kassenreform

Eine Reform des Krankenkassensystems ist einer der Pläne der Bundesregierung. In den Bundesländern stößt dieser Plan auf wenig Gegenliebe. Man verweist auf die Fusionierung der Pensionsversicherung, die kein Geld gespart habe.

ÖVP und FPÖ haben eine Reform der Krankenkassen im Wahlkampf versprochen und die Bundesregierung will ihre Maßnahmen noch vor dem Sommer präsentieren. Aus mehr als zwanzig Sozialversicherungsträgern sollen laut Regierungsplänen fünf werden, aus neun Gebietskrankenkassen eine österreichweite. Einer Reform, einer Weiterentwicklung könne man sich nicht verschließen, sagte der Direktor der Kärntner Gebietskrankenkasse, Johann Lintner. Er verwies darauf, dass die Leistungen aller Gebietskrankenkassen in Österreich bereits angeglichen, harmonisiert würden.

Für Zahnersatz erhalten Patienten beispielsweise mit Zusatzversicherung die gleichen Beträge zurück, egal in welchem Bundesland sie leben. Weitere Angleichungen, beispielsweise für Ergotherapie und Physiotherapie, seien geplant. Das habe laut Lintner auch finanzielle Auswirkungen. „Österreichweit haben die ersten beiden Tranchen 45 Millionen Euro ausgemacht. In Kärnten sind das in etwa vier Millionen Euro die wir an Mehraufwendungen zu tätigen haben“, so der GKK Direktor. Auch die Zusammenlegung der Verwaltung der neun Krankenkassen in den Bundesländern werde laut Lintner kein Geld bringen, sondern Geld kosten.

Zustimmung für Kassendachverband

„Also Einsparungen wird es kaum geben. Alle Fusionierungen, die ja bereits stattgefunden haben, beispielsweise die der Pensionsversicherung im Jahr 2003, haben gezeigt, dass kurz und mittelfristig überhaupt keine Einsparungen zu erzielen sind. Der deutsche Rechnungshof hat bei den Fusionierungen der Sozialversicherungsträger in Deutschland auch festgestellt, dass es zu Mehraufwendungen gekommen ist. Also von Einsparungen kann man wirklich nicht sprechen“, so Lintner.

Es sei politischer Wille und müsse nach Ansicht des Kärntner GKK Direktors sachlich geprüft werden. Einem Dachverband für alle neun Krankenkassen stimmt er zu, auch einer Angleichung der Abläufe, aber drei Punkte müssten in Kärnten bleiben: die Selbstverwaltung, die Beitragshoheit, also das Einnehmen des Geldes und als dritten Punkt die Vertragshoheit, die Verhandlungen mit aktuell 1.600 Vertragspartnern. Würde alles über Wien laufen, so befürchtet Lintner, dass die Versichertennähe verloren gehe, weil man in Kärnten die Bedürfnisse der Kärntner eben besser kenne.

Obleute diskutieren Zusammenlegung

Als mögliche Folge für die Vertragspartner, also die Ärzte, sieht Lintner eher einen bürokratischen Aufbau als einen bürokratischen Abbau. Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Kärntner Gebietskrankenkasse in ihren Niederlassungen mitsamt allen Außenstellen und medizinischen Einrichtungen 630 Mitarbeiter habe. Argumente gegen eine Zusammenlegung werden am Freitag von den Obleuten aller Krankenkassen noch einmal diskutiert.