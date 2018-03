EC KAC: Thomas Koch bleibt in Klagenfurt

Eishockeystürmer Thomas Koch und der EC KAC haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 34-Jährige wird demnach für zwei weitere Saisonen also bis zum Ende der Saison 2019/20 für den KAC spielen.

Der gebürtige Klagenfurter Mittelstürmer Thomas Koch geht in seine 13. Saison in der Kampfmannschaft des EC KAC. Der Eigenbauspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Rotjacken bis 2020. Seit Liganeugründung im Jahr 2000 erzielte kein EC KAC Spieler mehr Tore (170), lieferte mehr Vorlagen (326), machte mehr Punkte (496) und hat eine bessere Plus/Minus-Bilanz vorzuweisen (+101) als er.

In der abgelaufenen Spielzeit 2017/18 war der 34-Jährige mit 37 Punkten (15 Treffer, 22 Assists) der drittbeste Scorer im Kader der Klagenfurter hinter Manuel Ganahl (41) und Johannes Bischofberger (38). Mit 13 Zählern in numerischer Überlegenheit war der Center in dieser Kategorie der punktebeste EC KAC-Spieler.

14 Spieler für neue Saison unter Vertrag

„Wir freuen uns, dass Thomas Koch für zwei weitere Jahre beim EC KAC, seinem Heimatverein, auf Punktejagd gehen wird. Er hat in Österreich eine herausragende Karriere hingelegt und ist insbesondere für unsere vielen Nachwuchsspielerinnen und -spieler ein Vorbild in allen Bereichen des Profilebens. Es ist schön, dass wir auch zukünftig von Thomas Kochs Erfahrung und seiner Siegermentalität profitieren können“, so Dieter Kalt, Head of Hockey Operations beim EC KAC.

Der EC KAC hat aktuell in der Kampfmannschaft 14 Spieler unter Vertrag; Torhüter David Madlener, die Verteidiger Christoph Duller, David Fischer, Martin Schumnig, Steven Strong und die Stürmer Johannes Bischofberger, Manuel Ganahl, Manuel Geier, Stefan Geier, Thomas Hundertpfund, Thomas Koch, Andrew Kozek, Niki Kraus und Marco Richter. In den vergangenen Tagen hat es gleich mehrere Personalentscheidungen beim EC KAC gegeben - mehr dazu in KAC: Schumnig bleibt bis 2020.