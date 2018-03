Nicht alle Böller sind zu Ostern erlaubt

Das Böllerschießen gehört in Kärnten zum traditionellen Oster-Brauchtum. Das ist aber nur mit einer dafür zugelassenen Kanone erlaubt. Wer gegen die gesetzlichen Auflagen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

Wie der Osterhaufen gehört in Kärnten traditionellerweise auch das Böllerschießen zum Brauchtum. Dazu müssen sich die Brauchtumsgruppen aber an das Pyrotechnikgesetz halten, die Gemeinden müssen den Ort und den Zeitraum bewilligen. Außerdem darf zum Schießen nur eine überprüfte Böllerkanone, die auch einen entsprechenden Prägestempel aufweist und die dazugehörigen Patronen benutzt werden.

ORF

Nicht jeder darf schießen

Schießen darf allerdings nicht jeder, sagte Johann Darmann vom Landespolizeikommando Kärnten. „Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und über Schießkenntnisse verfügen“, so Darmann. Außerdem müssen eine mögliche Lärmbelästigung und auch Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Wer gegen die gesetzlichen Auflagen verstößt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro und drei Wochen Freiheitsstrafe zu rechnen.

Selbstgebaute Böller sind verboten

Hand- oder Schaftböller, so genannte Prangerstutzen, sind ohne behördliche Bewilligung für das Böllerschießen zu Ostern erlaubt. Selbstgemachte Schießvorrichtungen, Standböller, Schießbecher und Stahlmörser sowie die Schweizerkracher oder das so genannte Carbitschießen, sind laut landesrechtlichen Lärmvorschriften oder ortspolizeilichen Vorschriften ebenfalls verboten. Wird dabei jemand verletzt, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heuer weniger Osterfeuer

Zu Ostern gehört für viele auch das traditionelle Feiern um das Osterfeuer dazu. Die Kärntner Feuerwehren rechnen heuer, nicht zuletzt wegen des angesagten Regens, mit weniger Osterfeuern als in den Vorjahren - Weniger Osterfeuer wegen Regenwetter.

ORF/Petra Haas

In der Landeshauptstadt ist ein merkbarer Rückgang von Osterfeuern zu erwarten. Waren es in den vergangenen Jahren in Klagenfurt noch zwischen 40 und 50, so sind es heuer unter 20.