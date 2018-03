Mit Baseballschläger durch Villach gerannt

Ein 19 Jahre alter Mann aus Syrien ist nach einem Streit mit einem Baseballschläger durch die Villacher Innenstadt gerannt. Die Polizei konnte ihn am Bahnhof stoppen und verhängte ein vorläufiges Waffenverbot. Verletzt wurde niemand.

Der syrische Staatsbürger hatte sich am Mittwochabend eine lautstarke Auseinandersetzung mit einem Kebabverkäufer geliefert. Der 19-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert. Er geriet in Rage und lief daraufhin mit einem Baseballschläger in der Hand durch die Villacher Bahnhofstraße. Dabei schrie er laut um sich.

Baseballschläger wurde sichergestellt

Die Polizei konnte den Mann wenig später am Bahnhofplatz anhalten. Dem 19-Jährigen wurde der Baseballschläger abgenommen. Auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Laut Polizei wurde bei diesem Zwischenfall niemand verletzt.

Erst Jänner war es vor dem Villacher Hauptbahnhof zu einem Vorfall mit einem Baseballschläger gekommen, mehr dazu in Eifersuchtsattacke mit Baseball-Schläger. Dabei wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt.