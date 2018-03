34 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt

34 illegal aufgestellte Glücksspielautomaten hat die Finanzpolizei am Dienstag bei einer Großrazzia in Kärnten sichergestellt. Die Beamten mussten sich teils gewaltsam Zutritt zu den Lokalen verschaffen.

Das Geschäft mit dem illegalen Glücksspiel boomt in Kärnten weiter, immer wieder rückt die Polizei zu Schwerpunktkontrollen aus. Am Dienstag wurden zeitgleich fünf Automaten-Casinos in Klagenfurt und Villach kontrolliert. Die Beamten mussten sich dabei gewaltsam Zutritt verschaffen, da die Betreiber die Türen nicht öffneten, einige ergriffen auch die Flucht.

Erst am Freitag wurden in Spittal 22 illegal aufgestellte Glückspielautomaten beschlagnahmt, die beiden Lokale wurden geschlossen – mehr dazu in Glücksspiellokale bei Razzia geschlossen.

Hunderte illegale Automaten

Der Kampf gegen das illegale Glücksspiel beschäftigt die Polizei seit Jahren. Die Betreiber sind jedoch erfinderisch, wenn es darum geht, den Kontrollen zu entgehen - mehr dazu in Die Tricks der Glücksspielmafia. Der Zutritt wird zum Beispiel mit Überwachungskameras und über mehrere Schleusen gesichert. In Kärnten gibt es noch drei Anbieter, die eine Lizenz für das Glücksspiel haben. Hunderte illegale Glücksspielautomaten werden vermutet.

