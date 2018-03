Immer mehr Kunden bei Essenstafeln

Zu Ostern werden wieder viele Lebensmittel eingekauft und aufgetischt. Die Lebensmittel, die im Handel übrig bleiben, werden seit Jahren an verschiedene Organisationen abgegeben und dort an Bedürftige verteilt, es werden immer mehr.

In Kärnten sind die Tafel Österreich vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3, der Soma-Markt und die Tafel-Süd im Einsatz. Rund eine halbe Million Lebensmittel werden pro jahr weggeworfen aus Kühlschränken, Supermarktfilialen, Restaurantküchen oder direkt bei der Lebensmittelproduktion.

Tafel Österreich: 200.000kg Lebensmittel verteilt

Verschwindend gering dagegen ist die Menge, die zur Gratis-Verteilung an Bedürftige kommt, obwohl es einige tausend Tonnen sind. Die Schätzung ist ungenau, weil es mehrere Anbieter gibt. Der Größte ist die Tafel Österreich mit den Trägern Rotes-Kreuz und Hitradio Ö3. In Kärnten gibt es neun Ausgabestellen, in denen 460 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aktion mithelfen. Sie haben im Vorjahr 200.000 Kilogramm Lebensmittel verteilt. Insgesamt kommt das Rote Kreuz auf etwas mehr als 30.000 Abnehmer, die sich wöchentlich Gratis-Lebensmittel holen dürfen.

Kleidung zum kleinen Preis

Im Soma-Markt in Klagenfurt erhalten Bedürftige nicht nur Lebensmittel, dort gibt es auch Kleidung. Allerdings sind die Waren nicht gratis, sie werden zu einem Drittel des Diskontpreises angeboten. Seit fünf Jahren gibt es auch den Verein Tafel-Süd, der mittlerweile mit einem zweiten Verein gemeinsam Gratis Lebensmittel an Sozialvereine, wie die Jugendnotschlafstelle, die Volkshilfe oder die Obdachlosentagesstätte der Caritas vereilt.

Zahl der Abnehmer nimmt zu

Obfrau Kathrin Arndt sagte, auch wenn die Armutsgefährdung in Kärnten zurückgehe, nehme der Andrang zu den Gratis-Lebensmitteln zu: „Es werden immer mehr Leute, die Lebensmittel benötigen. Beispielsweise während der Flüchtlingskrise von 2015 hat man eine große Steierung bemerkt. Das geht jetzt aber langsam etwas zurück“, so Arndt. Dreimal in der Woche verteilt der Verein auch Gratis-Lebensmittel direkt an Personen und zwar in einem kleinen Geschäft in der Kaufmanngasse in Klagenfurt.