Österreich-Deutschland bereits ausverkauft

Das am 2. Juni in Klagenfurt stattfindende Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Weltmeister Deutschland ist bereits ausverkauft. Innerhalb von 2 Stunden waren Dienstagvormittag die restlichen Tickets für das Duell weg.

Das Prestigeduell Österreich gegen Deutschland vermag es nach wie vor Fußballbegeisterte ins Stadion zu locken. Am 2. Juni wird Klagenfurt Austragungsort des ewigen Klassikers sein. Das Freundschaftsspiel im Wörthersee Stadion ist das 40 Aufeinandertreffen der beiden Nationalteams.

Nach zwei Stunden ausverkauft

Der Kartenverkauf für das Spiel startete Dienstag um 10 Uhr. Gerade einmal zwei Stunden später vermeldete der ÖFB, dass das Freundschaftsspiel bereits ausverkauft sei. Es gebe lediglich Restkontingente für Mitglieder des Fanclubs „Immer wieder Österreich“ und für ein Reiseangebot des ÖFB. Im Verkauf standen am Dienstag jedoch nicht mehr das gesamte Kontingent für das rund 30.500 Sitzplätze zählende Wörthersee Stadion. Bereits im Vorfeld waren über Aboverkäufe für die Spiele gegen Slowenien und Deutschland 13.000 Tickets verkauft worden.

Schlechte Bilanz gegen Deutschland

Gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland ist die Bilanz der österreichischen Nationalmannschaft nicht besonders rosig. In bisher 39 Spielen konnte Österreich lediglich achtmal gewinnen, sechsmal erreichte die ÖFB-Auswahl ein Untentschieden und ganze 25 Niederlagen gegen Deutschland stehen bisher zu Buche. Dementsprechend negativ ist auch die Tordifferenz. In 39 Spielen erzielte Österreich 55 Tore gegen den Nachbarn, 89 mal mussten die österreichischen Torhüter hingegen hinter sich greifen. Wer weiß, vielleicht läutet ja das 40 Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Deutschland in Klagenfurt einen Umschwung ein.

Link: