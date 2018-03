Handel rechnet zu Ostern mit leichtem Plus

Im Durchschnitt gibt jeder Österreicher für Geschenke zu Ostern rund 65 Euro aus. Längst bekommen nicht nur mehr die Kinder Geschenke, viele beschenken auch Partner und Familie. Man rechnet heuer mit einem Umsatz von mehr als 14 Mio. Euro in Kärnten.

Früher bekamen die Kinder traditionell zu Ostern Kleidung und Schuhe. An das Weihnachtsgeschäft kommt Ostern zwar auch heute längst nicht heran, für den Handel bringt das Osterfest aber den ersten Umsatz-Höhepunkt im Jahr. Knapp 14 Millionen Euro Umsatz erzielte der Kärntner Handel im Vorjahr zu Ostern. Für heuer wird ein leichtes Plus erwartet, so Raimund Haberl, Spartenobmann für den Handel in der Kärntner Wirtschaftskammer.

Süßwaren, Spielzeug und Fahrräder

Die Branchen, die vom Ostergeschäft am meisten profitieren, sind traditionell der Süßwaren- und der Spielwarenhandel. Aber auch das Fahrrad ist nach wie vor ein beliebtes Ostergeschenk. Das spürt auch Martin Oman vom Fahrrad-Fachgeschäft Mountainbiker in Klagenfurt. Vor allem Kinderräder seien gefragt.

Für die Blumenhändler ist Ostern nach dem Valentinstag am 14. Februar der zweite Höhepunkt im Geschäftsjahr. Heidi Pichler-Koban vom Blumen- und Gärtnerei Betrieb Pichler-Koban in Velden. Viele schmücken die Ostertafel, andere beginnen mit dem Anpflanzen der Gräber. Nach dem langen Winter sehnen sich die Leute nach bunten Blumen, so Pichler-Koban.

Kärntner gehen gerne in die Fleischerei

Gerade in Kärnten wird das Osterfest mit Reindling und Schinken sehr traditionell begangen. Fleischermeister Raimund Plautz in Klagenfurt bemerkt, dass die Kärntner für ihren Ostereinkauf lieber ins Fachgeschäft als in den Supermarkt gehen. Das Ostergeschäft gleicht in seinem Fleischereibetrieb aber vor allem die Rückgänge aus der vorangegangenen Fastenzeit aus, sagte er.

Auch, wer der heimischen Ostertradition entfliehen will, kurbelt den Handel an. Die Reisebranche verzeichnet in der Karwoche meist die erste große Nachfrage im Jahr.