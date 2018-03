Bauer rettet Kuh vor Feuer: Verletzt

In Glödnitz (Bezirk St. Veit) ist am Montagvormittag ein Wirtschaftsgebäude eines Pferdehofes niederbrannt. Der Landwirt erlitt leichte Verletztungen, als er eine Kuh in Sicherheit brachte.

Wilfried Feichtinger schilderte gegenüber dem ORF, dass er den Brand durch zufall entdeckte: „Ich sah plötzlich eine Wolke und bemerkte, dass es sich um eine Rauchwolke handelt. Ich ging in die Tenne und sah, dass der Traktor in Flammen aufgegangen war. Ich wollte noch gewisse Sachen retten. Mein Motorrad konnte ich noch aus dem Stall bringen und die Kuh auch. Aber dann war es zu spät, alles stand schon in Vollbrand.“

Das Tier, die in dem Stall untergebracht war, konnte gerettet werden. Dabei erlitt der Bauer leichte Brandverletzungen. Weitere Tiere oder landwirtschaftliche Geräte befanden sich beim Ausbruch des Brandes nicht im Stall.

FF Glödnitz

FF Glödnitz

Brandursache unklar

Der Hof befindet sich in 1.000 Meter Seehöhe, die Feuerwehr hatte es nicht leicht, zum Brandherd zu kommen.

Vier Feuerwehren standen im Einsatz, sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindern. Der Grund, warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.