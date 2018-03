Kaiser kritisiert Abschiebung von Familien

Die Abschiebung gut integrierter Flüchtlingsfamilien stößt immer wieder auf Empörung auch bei der einheimischen Bevölkerung. Derzeit sind zwei Familien mit mehreren Kindern betroffen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) fordert ein Mitspracherecht der Länder.

Eine Familie mit vier Kindern wurde von Klagenfurt nach Tadschikistan abgeschoben. Die Menschen wurden zu früher Morgenstunde aus ihrer Wohnung abgeholt, zum Packen bekamen sie zwei Stunden Zeit. Alle Kinder sprechen gut Deutsch, der Vater hatte eine Zusage für eine fixe Stelle beim Roten Kreuz, wo er freiwillig arbeitet. Nun meldete sich Landeshauptmann Kaiser zu Wort, er übt heftige Kritik an der Abschiebepraxis.

„Einzelfallprüfung sinnvoll“

„Ich bin der Meinung, dass wir manchmal Einzelfallprüfungen brauchen, die vielleicht über die gesetzliche Normierung hinausgehen. Dann, wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Dafür ist ein hoher Integrationsgrad Voraussetzung. Ich denke nicht nur an die tadschikische Familie, sondern auch an einen jungen Pakistaner, der eine Berufsausbildung macht, der für die Tourismusregion wichtig ist.“ Hier sei es wichtig, dass man andere Kriterien mit heranziehe, so Kaiser. Auch das Land könne Gutachten oder Kommentare abgeben, so Kaiser gegenüber dem ORF.

„Volle Transparenz“ gefragt

Er fordert Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf, für vollste Transparenz zu sorgen. Er müsse die Verantwortung dafür übernehmen und erklären, warum diese Familie mit vier Kindern, die laut vielen Berichten von Freunden und Bekannten eine Vorzeigefamilie in Sachen Integration war, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion innerhalb von zwei Stunden und unter schwerer Bewachung abgeschoben worden sei, sagte Kaiser.

Auch die in Medienberichten kolportierten Vorgänge im Asylverfahren der Familie - warum wurde der Familie schon allein das Stellen eines Antrags auf humanitäres Bleiberecht untersagt, warum erfolgte die Abschiebung, obwohl es einen aufrechten, genehmigten Duldungsantrag mit Gültigkeit bis 15. April gab – seien lückenlos aufzuklären.

Schon allein, weil es Unterschiede zwischen erwiesenermaßen gut integrierten Flüchtlingsfamilien, die sich aktiv und hilfsbereit in die Gemeinschaft einbringen, und gewaltbereiten oder gar gewalttätigen Asylwerbern geben müsse, sei die Abschiebung der Familie nach Tadschikistan rasch und lückenlos aufzuklären und nötigenfalls rückgängig zu machen, so Kaiser.

Von Taliban bedrohte Familie

Auch in einem zweiten Fall, einer von den Taliban bedrohten, nach Österreich geflüchteten und seit zwei Jahren in Klagenfurt lebenden Familie aus dem Iran mahnte Kaiser entsprechendes Fingerspitzengefühl seitens des verantwortlichen Bundesministeriums für Inneres ein.