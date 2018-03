Felsbrocken landete in Wohnküche

In Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) hat Sonntagmittag ein Felsbrocken eine Lichtkuppel am Flachdach eines Wohnhauses durchschlagen. Er landete in der Wohnküche; die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Der rund zwei Kilogramm schwere Felsbrocken hatte sich im steilen Gelände hinter einer Pension gelöst. In weiterer Folge durchschlug er die Lichtkuppel am Flachdach des Hauses. Er landete auf einem Bett in der Wohnküche.

Laut Polizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen in der Wohnküche. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.