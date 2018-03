Bis nach Ostern reduzierter S-Bahn-Betrieb

Dieses Wochenende haben die Arbeiten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Pörtschach am Wörthersee begonnen. Bis nach Ostern wird die Hälfte der S-Bahn-Züge zwischen Villach und Klagenfurt gestrichen, es wird auch zu Verspätungen kommen.

Der Bahnhof Velden am Wörthersee ist seit dem vergangenen Jahr barrierefrei. Jetzt folgt der in die Jahre gekommene Bahnhof der Tourismusgemeinde Pörtschach. Auch hier wird ein Leitsystem für Blinde und eine Höranlage für schwerhörige Menschen eingebaut. Dazu kommen Lifte auf den Bahnsteigen. Auf dem Bahnhofsvorplatz entstehen eine Park and Ride Anlage, eine Umkehrschleife für Busse, Taxi-Stellplätze, Überdachungen für Fahrräder und Mopeds und Ladestationen für E-Autos. Insgesamt werden 4,6 Millionen Euro investiert - mehr dazu in Bahnhöfe werden barrierefrei umgebaut.

ORF

Baustopp im Sommer geplant

Während der ersten intensiven Bauphase in der Karwoche und über Ostern wird die Hälfte der S-Bahn-Züge zwischen Villach und Klagenfurt gestrichen. Fahrgäste müssen auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen, der bis 3. April eingerichtet ist. Danach soll vorwiegend in der Nacht gearbeitet werden. Die ÖBB bitten die Anrainer um Verständnis, falls es einmal laut werden sollte.

ORF

Im Sommer wird es einen zweimonatigen Baustopp im Juli und August geben. Der Umbau des Bahnhofes Pörtschach am Wörthersee soll im Herbst abgeschlossen sein. Nächstes Jahr ist dann der Bahnhof Krumpendorf an der Reihe.