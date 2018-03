Sportbörse: Online-Artikelerfassung beliebt

Tausende gebrauchte Sommersportatikel haben heuer bei der AK-Sommersportbörse in Klagenfurt und Villach ihre Besitzer gewechselt. Die Möglichkeit, Artikel erstmals auch online zu registrieren, wurde von der Hälfte der Teilnehmer genutzt.

Fahrräder, Roller-Skates oder Reitbekleidung: bei der Sommersportbörse an den vergangenen vier Verkaufstagen in Klagenfurt und Villach wurde alles weiterverkauft, was nicht mehr passt oder nicht mehr gebraucht wird.

Laut Ferdinand Hafner, dem Pressesprecher der Arbeiterkammer Kärnten, wechselten rund 2.400 Artikel den Besitzer. Besonders überzeugt habe heuer die hohe Qualität der Artikel. In den vergangenen Jahren habe man bei der Annahme die Ansprüche nach oben geschraubt, sagt Hafner: „Wir nehmen grundsätzlich keine Artikel mehr an, die offensichtlich kaputt oder stark verschmutzt sind. Dieser Qualitätsgedanke hat sich jetzt durchgesetzt.“

ORF

ORF

Verkürzte Wartezeiten durch Online-Registrierung

Heuer war es erstmals möglich, Artikel online zu registrieren, vor Ort mussten sie dann nur mehr abgegeben werden. Die Hälfte der Teilnehmer nutzte dieses Angebot. Der Vorteil: die Wartezeiten konnten stark verkürzt werden.

Gegenwind von der Wirtschaft gegen die Sportbörsen gibt es laut Arbeiterkammer keinen, da ausschließlich gebrauchte Artikel verkauft werden. Die Arbeiterkammer verdient an den Sportbörsen - laut eigenen Angaben - keinen Cent, sie sieht sich als günstige Verkaufs-Plattform. Die Organisation übernehmen hauseigene Mitarbeiter, den Verkauf in den Hallen wickeln Schüler oder Studenten ab, die sich damit etwas dazuverdienen.

ORF

Unterstützung für Aktion „Licht ins Dunkel“

Auch bedürftige Menschen profitieren von der Sommer- und Wintersportsportbörse der Kärntner Arbeiterkammer. Pro verkauftem Artikel geht ein Euro an die ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“. Hafner rechnet damit, dass durch diese beiden Aktionen heuer wieder mehr als 10.000 Euro zusammenkommen dürften.

Die nächsten AK-Wintersportbörsen finden am 10. und 11. November in Spittal an der Drau, am 17. und 18. November in Wolfsberg, am 23. bis 25. November in Villach und von 30. November bis 2. Dezember statt.

Link: