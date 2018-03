Feldkirchner Drogenermittler geehrt

Herbert Moser und Michael Malle von der Polizeiinspektion Feldkirchen sind am Freitag als Polizisten des Jahres 2017 geehrt worden. Dank ihres Engagement sei die Drogensituation in Feldkirchen entschärft worden, heißt es von der Polizei Kärnten.

Das Frühjahrskonzert der Landespolizeidirektion Kärnten im Casineum in Velden bot den Rahmen für die feierliche Ernennung der Polizisten des Jahres. Herbert Moser (41) und Michael Malle (51) waren sichtlich überrascht, als ihre Namen verkündet wurden.

Die beiden Polizeibeamten sind seit vier Jahren ein eingeschworenes Team in der Polizeiinspektion in Feldkirchen. Ihr Spezialgebiet ist die Bekämpfung von Drogenkriminalität und von Eigentumsdelikten. Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit führten die beiden Drogenermittler 50 Hausdurchsuchungen durch. Dabei konnten sie jede Menge Drogen, verbotene Waffen und Suchtgiftuntensilien sicherstellen. Herbert Moser: „Es wurden mehrere Personen verhaftet - Dealer, die Geschäft mit dem Leid anderer machen.“

Großes Engagement gewürdigt

Laut Landespolizeidirektion machten sich Herbert Moser und Michael Malle mit der Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Bezirksstadt Feldkirchen in besonderer Weise verdient. Durch ihren hohen persönlichen Einsatz und ihr außergewöhnliches Engagement sei es den beiden Polizisten gelungen, die Sicherheit in und um Feldkirchen wesentlich zu verbessern. Denn ein Suchtgiftdelikt würde meist mit anderen Kriminalitätsformen zusammenhängen, heißt es von der Polizei.

Die beiden Polizisten des Jahres wollen ihre Trophäen nun in der Polizeiinspektion Feldkirchen aufstellen, wo man auf sie sicherlich mächtig stolz sein wird, sind die Polizisten überzeugt.