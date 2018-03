KAC: Schumnig bleibt bis 2020

Der Eishockey-Rekordmeister KAC treibt die Personalplanung nach dem Aus im Viertelfinal-Play-off weiter voran: Die „Rotjacken“ verlängern die Zusammenarbeit mit „Eigenbauspieler“ Martin Schumnig bis 2020.

Wie der Verein der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Samstag per Aussendung bekanntgab, habe sich Schumnig im Verlauf seiner Karriere zu einem äußerst soliden und zuverlässigen Verteidiger entwickelt. „Insofern ist es sehr positiv, dass wir unsere Zusammenarbeit längerfristig fortsetzen werden“, wurde Sportdirektor Dieter Kalt zitiert.

Bereits am Freitag wurde der Vertrag von Thomas Hundertpfund ebenfalls bis 2020 verlängert. Der langjährige KAC-Stürmer Jamie Lundmark hingegen beendete drei Tage nach dem Aus im Viertelfinal-Playoff in der Erste Bank Eishockey Liga seine Karriere. Der 27-Jährige spielte sechs Jahre beim KAC. Jetzt kehrt er in die USA zurück - mehr dazu in KAC-Stürmer Lundmark beendet Karriere.