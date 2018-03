Gute Buchungslage in den Osterferien

Die Kärntner Wintersportorte profitieren von der guten Schneelage und der besonders frühen Oster-Ferien-Woche. Die Tourismusbetriebe in den großen Skigebieten sind gut gebucht, freie Betten sind aber noch zu haben.

Frühjahrsskilauf bei Pulverschnee und viel Sonne wünschen sich die Wintersportler. Von Heiligenblut bis zur Petzten und vom Nassfeld bis zur Koaralm laufen die Lifte bis nach den Feiertagen, teilweise sogar noch bis 8. April und am Mölltaler Gletscher sogar bis Mitte Mai. Gut bis sehr gut gebucht sind auch die Beherbegungsbetriebe - vor allem in den großen Skigebieten, bestätigt Kärnten werbung Chef Christian Kresse: „Natürlich jubelt heuer die Winterbranche. Frühe Osterzeiten sind für uns absolut winterrelevant, da viele Gäste noch Ski-Winterferien verbringen. Damit können wir sagen, dass eine kompakte Saison wie heuer der Traum eines jeden Wintersportgebietes in Kärnten ist.“

Aus Bad Kleinkirchheim heißt es, die Karwoche sei sehr gut gebucht, nur vereinzelt gebe noch noch Kapazitäten in den Hotels. Auf dem Nassfeld spricht man von einer guten Belegung, ebenso in Tröpolach, von wo aus die Milleniumsbahn die Skifahrer binnen Minuten in Kärntens größtes Skigebiet bringt. Der positive Trend wird auch aus Bad Kleinkirchehim bestätigt, wo man mit einem saisonübergreifenden Plus von 15 Prozent bei den Übernachtungen rechnet. Von einem Rekordergebnis geht man auf dem Nassfeld aus. Dort erwartet die Skifahrer zu den Osterfeiertagen noch eine Schneemenge von 1,70 Meter bei perfekten Pistenverhältnissen, heißt es.

Kresse: Sechs bis sieben Prozent Zuwachs

Das gute Ostergeschäft ist gleichzeitig die Fortsetzung einer ausnehmend guten Wintersaison, die heuer zu einem kräftigen Plus führen werde, so Kresse: „Wir haben bis jetzt einen Nächtigungszuwachs von sechs bis sieben Prozent. Wenn noch ein starker März und ein entsprechend schwächerer April dazukommt denke ich, dass wir einen starken Nächtigungszuwachs über die Winterziellinie bringen werden können.“ Kresse hofft, dass das gute Ergebnis zu Investitionen und einer Weiterentwicklung der Skigebiete führen werde.

