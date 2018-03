Jugendliche traten auf 35-Jährigen ein

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 35 Jahre alten Mann aus Armenien und einem 14 Jahre alten Afgahnen hat am Freitag in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem Polizeieinsatz geführt. Bei der Rauferei traten drei Jugendliche auf den Mann ein, er wurde verletzt.

Der 35 Jahre alte Armene wollte die Angelegenheit auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus klären und dort mit dem Afghanen alleine sprechen. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der der 35-Jährige zu Boden gestoßen wurde. Der 14-Jährige, sowie zwei weitere afghanische Staatsangehörige, 13 und 15 Jahre alt, traten danach mehrmals auf den Armenier ein und liefen dann davon. Der 35-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, er verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung.

Zeugen: Kein Messer im Spiel

In Sozialen Medien gab es Gerüchte, wonach es sich um eine Messerstecherei gehandelt habe. Laut Zeugenbefragungen durch die Polizei war aber zu keinem Zeitpunkt ein Messer im Spiel. Was zu dem Streit geführt hat, ist unklar.

