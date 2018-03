Armbrust, Messer und Pistole sichergestellt

In Weitensfeld haben Polizeibeamte in der Wohnung eines 21 Jahre alten Mannes mehrere Waffen und Munition gefunden, darunter auch eine Armbrust und eine nicht registrierte Repetierbüchse. Der Mann wurde angezeigt.

Die Polizeibeamten durchsuchten die Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Seitens der Staatsanwaltschaft bestand der Verdacht, dass der 21-Jährige gegen das Waffengesetz verstoße. Dieser Verdacht erhärtete sich. Denn die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes mehrere Schlagringe, Schlagruten, Spring- und Fallmesser sowie eine nicht registrierte Repetierbüchse, eine Gaspistole mit etwa 450 Stück Munition und eine Armbrust.

Auch Drogen wurden gefunden

Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung eine geringe Menge Suchtmittel sowie Suchtmittelutensilien. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Erst vor wenigen Tagen stellten Polizisten in Klagenfurt und in Döbriach am Millstättersee Waffen und Drogen in zwei Wohnungen sicher. In Döbriach wurde zusätzlich eine Cannabisplantage entdeckt, mehr dazu in Drogen und Schusswaffen gefunden.