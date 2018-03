Brecht-Premiere ließ niemanden kalt

Am Donnerstagabend hatte das Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht Premiere am Stadttheater Klagenfurt. Einige Zuschauer verließen noch vor dem Ende das Theater. Andere sprachen von einer spannenden Inszenierung.

Der Krieg tötet ihre Kinder, aber eine Mutter lernt nichts daraus - diesen Widerspruch hat Bert Brecht in seiner „Mutter Courage“ realisiert. Regisseur Bernd Liepold-Mosser ging es in seiner Inszenierung am Stadttheater Klagenfurt darum zu zeigen, dass der Krieg nie aufgehört hat. Es sei wichtig, dass man nicht nur einfach vor dem Krieg warnt, so Liepold-Mosser, „sondern es geht darum zu zeigen, was die Ursachen für einen Krieg sind.“

„Sehenswerte Mutter-Courage“ ORF-Kulturredakteurin Barbara Frank nach der Premiere am Stadttheater Klagenfurt

Keine bloße Unterhaltung

Für Brecht war, so Liepold-Mosser, der Krieg eine Fortsetzung der Geschäfte mit anderen Mitteln. "Brecht sah einen direkten Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus und dem Krieg. „Das ist eine Fragestellung, vor der wir auch heute stehen“, so Liepold-Mosser. der bloßen Unterhaltung dienen sollte die Mutter Courage nie, sondern aufrütteln und politisieren.

ORF

In der Hauptrolle zu sehen und zu hören ist die international erfolgreiche Schauspielerin und Chansonsängerin Anne Bennent. Für sie habe die Rolle als Mutter Courage „etwas von einer antiken Tragödie“. Sie schätze die hohe Kunst von Brecht, in dem er die Leute dazu gebracht habe, darüber nachzudenken. „Brecht hat an ein Miteinander geglaubt, glaube ich“, so Bennent.

ORF

Zum Stück: „Mutter Courage und ihre Kinder“ ist ein Drama, das 1938/39 von Bertolt Brecht im schwedischen Exil verfasst und 1941 in Zürich uraufgeführt wurde. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg und erzählt die Geschichte der Marketenderin Mutter Courage, die versucht, ihr Geschäft mit dem Krieg zu machen, und dabei ihre drei Kinder verliert.

„Schwere Kost“ und „Sehr intensiv“

Die Inszenierung gefiel aber nicht allen im Publikum. Einige Premierengäste verließen frühzeitig das Stadttheater. „Es war sehr spannend, aber auch schwere Kost, vielleicht haben sich deshalb auch die Reihen so gelichtet“, sagte eine Zuschauerin am Ende der Vorführung gegenüber dem ORF. „Sehr intensiv“, so die Reaktion eines anderen Stadttheaterbesuchers. „Spannend erzählt mit fantastisch tollen Bildern.“ Und: „Sehr stimmig“ waren weitere Kommentare. Auch das karge Bühnenbild gefiel einigen, es stammt von Aurel Lenfert und sei so, als hätte eine Bombe das Klagenfurter Stadttheater getroffen.

ORF

Noch bis Mai am Stadttheater zu sehen

ORF-Kulturredakteurin Barbara Frank urteilte nach der dreistündigen Aufführung: „Insgesamt ein Theaterabend, der einen schwer erschüttert zurück lässt, weil man weiß: so etwas wie hier passiert irgendwo jeden Tag auf der Welt. Eine sehenswerte Mutter Courage.“ Die nächste Vorstellung ist am 24. März. Das Stück ist bis zum 8. Mai 2018 am Stadttheater Klagenfurt zu sehen.