Länderspiel gegen Slowenien in Klagenfurt

Am Freitagabend treffen die österreichische Fußballnationalmannschaft und Slowenien in einem freundschaftlichen Länderspiel aufeinander. Mehr als 17.000 Zuschauer werden im Klagenfurter Wörtherseestadion erwartet.

In Klagenfurt ist das ÖFB-Team seit drei Spielen ungeschlagen. Gegen Slowenien aber konnte man in der Geschichte des österreichischen Fußballnationalteams noch nie gewinnen. Das einzige Aufeinandertreffen bisher ging am 18. März 1997 mit 0:2 verloren.

APA/Robert Jäger

Drei Kärntner in Mannschaft

Dafür, dass sich diese Statistik diesmal ändert, sollen auch die Kärntner im Kader von Teamchef Franco Foda sorgen. Er reise mit drei Kärntnern an.

APA/Robert Jäger

Mit dabei ist u.a. Guido Burgstaller. Der Villacher ist mit acht Saisontoren bester Torschütze beim FC Schalke 04 in der deutschen Bundesliga. Auch dabei ist Martin Hinteregger, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht. Wegen der Verletzung von Marcel Sabitzer wurde Stefan Hierländer von Sturm Graz kurzfristig nachnominiert.

Auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen

Der ÖFB und die Stadt Klagenfurt raten Besuchern, auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Wegen der umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und der geringen Anzahl von Parkplätzen rund um das Stadion wurden Auffangparkplätze bei Minimundus, beim Park and Ride Parkplatz gegenüber von Minimundus und beim Strandbad Klagenfurt eingerichtet.

APA/Robert Jäger

Von dort aus fahren ab 18.45 Uhr im Zehn-Minuten-Takt kostenlose Shuttle-Busse bis zum Stadion. Auch vom Hauptbahnhof aus fahren bereits ab 17.45 Uhr Linienbusse der Stadtwerke bis zum Wörthersee-Oval. Mit der Eintrittskarte für das Spiel können die Busse heute kostenlos genutzt werden. Einlass in die Arena ist dann um 19.15 Uhr, das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. ORF 1 überträgt live.