Anadi Bank sieht sich auf Wachstumskurs

Die Austrian Anadi Bank hat laut eigenen Angaben ein Jahresergebnis von 5,2 Mio. Euro erzielt. Die Kernkapitalquote erhöhte sich auf 16,2 Prozent. Besonders im Online-Banking und im Kreditgeschäft gebe es besonders positive Entwicklungen.

In einer Aussendung der Bank am Freitag hieß es, nachdem Heta-Altlasten erfolgreich aufgearbeitet worden seien, habe sich die Bank neu positioniert. 2017 habe es starke Neugeschäftszuwächse vor allem in den Bereichen Retail und Corporate Banking gegeben.

Papierloser Onlinekredit

Zum 31.12.2017 verfügte die Austrian Anadi Bank über eine Bilanzsumme von knapp drei Mrd. Euro, die Neugeschäftsabschlüsse konnten insgesamt von 172 Mio. auf 341 Mio. Euro verdoppelt werden. Die Online-Kundeneinlagen verdoppelten sich auf 214 Mio. Euro. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 57.000 Privat- und Geschäftskunden. Als erste österreichische Bank habe die Anadi Bank 2017 den papierlosen Online-Konsumentenkredit eingeführt, der bis zu einem Volumen von 30.000 Euro extrem schnell abgewickelt werden könne. Die Applikation WEB-ID ermöglicht zudem eine ortsunabhängige Online-Legitimation.

Hypo an indische Familie verkauft

Die Hypo Alpe-Adria-Bank (HAAB), die Österreich-Tochter der notverstaatlichten Kärntner Hypo Alpe Adria International AG, wurde im Jahr 2013 an den aus Indien stammenden britischen Staatsbürger Sanjeev Kanoria verkauft. Die Kanorias sind eine einflussreiche indische Geschäftsfamilie. Die Austrian Anadi Bank beschäftigte im Jahr 2017 insgesamt 347 Mitarbeiter und hatte rund 57.000 Privat-und Geschäftskunden.

