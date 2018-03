Prozess: Gatte mit Säure überschüttet

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstag in Klagenfurt wegen Körperverletzung zu 18 Monaten Haft, sechs Monate davon unbedingt, verurteilt worden. Sie hatte ihren Gatten mit Essigsäure überschüttet. Als Grund gab sie jahrelange Misshandlung an.

Die 56 Jahre alte Frau aus Bosnien-Herzegowina hatte ihren bosnischen Ehemann vor zwei Jahren mit 80-prozentiger Essigsäure angeschüttet, der Mann erlitt schwere Verätzungen. Der Attacke dürften jahrzehntelange Qualen in der Ehe vorausgegangen sein. Die Frau gab an, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein, sie berichtete von rasender Eifersucht und von Psychoterror.

„Eine Kurzschlussreaktion“

Mittlerweile lebt die 56-Jährige von ihrem Mann getrennt. Als dieser den Gerichtssaal betrat, wurde die Angeklagte nervös und brach in Tränen aus. Vor Gericht war die Frau am Donnerstag schließlich geständig. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen, sagte sie.

Sie bereue es heute, dass sie einen Streit nicht mit Worten, sondern mit der Tat, die ihr sehr leid tut, beendet habe. Die Angeklagte wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt, sechs Monate davon muss die 56-Jährige ins Gefängnis. Das Urteil ist rechtskräftig.