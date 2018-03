Kucher-Roman: Warum Menschen auswandern

„Kamnik“ ist der Titel des neuen Romans von Felix Kucher. Es geht um Kärntner Slowenen, die in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf der Suche nach einem neuen Leben weit weg von Wirtschaftskrise und Armut nach Argentinien auswanderten.

Unterbergen/Podgora, ein lange verlassenes Haus im Süden Kärntens. Der Autor Felix Kucher begab sich für seinen neuen Roman „Kamnik“ auf eine Spurensuche in die Geschichte, Ausgangspunkt war seine Familie. Der Großonkel väterlicherseits des Autors wanderte in den 1920er-Jahren nach Buenos Aires aus.

Im Roman trägt er mit Anton Lipic ganz bewusst einen anderen Namen, so Kucher: „Es ging mir nicht um die persönliche Aufarbeitung einer Familiengeschichte, von der ich unmittelbar betroffen bin. Die Geschichte ist so weit weg, dass sie mir genug Freiraum zur Gestaltung gegeben hat.“

Bruder starb in Mauthausen

Anton Lipic lerne erst in der Schule Deutsch, seine erste Sprache war Slowenisch. In Argentinien will er mit keiner der beiden Sprachen mehr etwas zu tun haben. „Hier spricht man Spanisch und damit hat es sich.“

In Kärnten zurückgeblieben war sein Bruder Josl. Einer, der immer aneckte. Als er zu zwei SA-Männern sagte, was er von Adolf Hitler hielt, nämlich nichts, war sein Schicksal besiegelt. Zuerst kam er nach Dachau und dann das KZ Mauthausen, wo er starb.

Felix Kucher geht es auch darum, daran zu erinnern, dass auch Leute im KZ gelandet seien, weil sie als Asoziale oder Arbeitsbummelanten galten. „Das Thema ist fast vergessen, sie stellten aber doch einen großen Teil der KZ-Insassen. Das ist mir wichtig, dass ich so ausgeblendete Kapitel wieder deutlich mache.“

Zwei unterschiedliche Menschen in der Fremde

In erster Linie geht es dem Autor um eine spannende Geschichte. Die zweite Hauptfigur und Mörder von Anton Lipic heißt August Kamnik. Die Figur ist eine Erfindung des Autors, das Porträt eines Menschen, der seine Kärntner Herkunft, das Slowenische seiner Großmutter, unbedingt loswerden und ein Paradedeutscher werden will. Dafür geht er im wahrsten Sinn des Wortes über Leichen. Auch er wandert nach Buenos Aires aus, allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In Argentinien treffen zwei sehr unterschiedliche Menschen aufeinander, deren Lebensläufe aber doch miteinander verbunden sind.

Buch über Emigration

Autor Felix Kucher ist Kärntner, spricht fließend Slowenisch, doch das stand nicht im Mittelpunkt, er nennt sich selbst Europäer: „Es war mir nicht wichtig, ein Buch über die Kärntner Slowenen zu schreiben, das vordergründige Thema ist die Emigration und warum wir emigrieren. Da gibt es so viele Leute, die sich in einem Immigrationsland wie Argentinien treffen, Menschen, die gezwungen sind ihre Heimat zu verlassen und solche, die ihre Heimat verlassen wollen.“ Interessant sei auch gewesen, wie diese unterschiedlichen Menschen im Zielland aufeinander treffen, so Kucher.

Historischer Roman „in memoriam“

„Kamnik“ ist ein historischer Roman. August Kamnik gab es in Wirklichkeit zwar nicht, sehr wohl aber Menschen wie ihn, die für ihre Überzeugung über Leichen gingen. Auswanderung hat viele Gesichter, das beweist dieser Roman eindrucksvoll. „Kamnik“ von Felix Kucher ist im Picus Verlag erschienen. Geschrieben in memoriam Josl Petek, geboren 1902 in Podgora/Unterbergen, gestorben 1945 in Mauthausen und Franz Petek, geboren 1905 in Podgora/Unterbergen gestorben 1977 in Buenos Aires.