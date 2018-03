Drogen und Schusswaffen gefunden

Bei zwei Männern sind am Mittwoch Drogen und Schusswaffen gefunden worden. Im einen Fall durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Mannes in Döbriach, wo eine Cannabisplantage gefunden wurde. Im anderen Fall gab es einen Hinweis auf Waffengebrauch.

Aufgrund eines Hinweises hinsichtlich Besitz und Verwendung von Schusswaffen in der Öffentlichkeit wurde am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein ein 24-jähriger Mann in Klagenfurt überprüft. Gegen den Beschäftigungslosen gesteht ein aufrechtes Waffenverbot. Er stimmte einer freiwilligen Nachschau zu, dabei wurden zwei Schreckschusswaffen samt Munition sichergestellt. Bei der Durchsuchung eines 19-jährigen Begleiters des Mannes wurde eine geringe Menge Suchtmittel in Form von Kokain gefunden. Beide Männer werden angezeigt.

Drogen und Waffen in Döbriach

Mittwoch gegen Mittag wurde im Rahmen einer angeordneten Hausdurchsuchung in einer Wohnung eines Mannes aus Döbriach am Millstätter See eine professionell betriebene Indooranlage mit 22 Cannabispflanzen gefunden. Außerdem ca. 385g konsumfertiges Cannabiskraut, eine geringe Menge Kokain sowie diverse Suchtgiftutensilien. Gegen den Mann wurde bereits wegen des Verdachts von Suchtgifthandel ermittelt.

Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, nachdem mehrere legal besessen Schusswaffen, (Pistolen, halbautomatische Schrotgewehre), sowie Munition von mehreren tausend Schuss gefunden wurden. Teilweise waren die Waffen nicht ordnungsgemäß verwahrt. Außerdem wurden Hieb- und Stichwaffen gefunden. Der Mann war geständig, die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß.