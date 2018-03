Vier Männer wegen Mordversuchs vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein Geschworenenprozess gegen vier Asylwerber aus dem Irak wegen versuchten Mordes begonnen. Sie sollen in einer Asylunterkunft versucht haben einen Mitbewohner aus Afghanistan zu töten.

Die vier Männer sind zwischen 17 und 52 Jahre alt. Im August 2017 sollen sie in einer Asylunterkunft versucht haben, einen Mitbewohner mit Schlägen und einem Messer zu töten. Den Angeklagten drohen Freiheitsstrafen von zehn Jahren bis lebenslang, sie bekannten sich nicht schuldig.

Tat ging Streit voraus

„Einen Mord begeht, wer einen anderen vorsätzlich tötet“, sagte Staatsanwältin Johanna Schunn. Es reiche, in Kauf zu nehmen, dass das Opfer sterben könnte, erklärte sie und ging aufgrund der Ereignisse von einem bedingten Vorsatz aus. Nach einem Streit soll einer der Männer seinem Freund versprochen haben, seine Söhne zu beauftragen, den Streitgegner, einen Afghanen, zu töten.

Daraufhin hätten sich die Angeklagten verabredet, mit Messern bewaffnet und seien auf das Opfer losgegangen, schilderte die Anklägerin. Dass der Afghane nur leicht verletzt worden sei, sei lediglich auf glückliche Umstände und auf das Eingreifen anderer Heimbewohner zurückzuführen gewesen.

Verteidigung: Keine Tötungsabsicht

Die Verteidiger gehen bestenfalls von Körperverletzung aus. Es habe sicher keine Tötungsabsicht bestanden, meinten sie. Das könne man schon allein daran erkennen, dass das Opfer nur leichte Verletzungen erlitten und lediglich wenige Stunden im Krankenhaus verbracht habe. Für eine Mordabsicht hätte man stärker zustechen und andere Messer verwenden müssen, meinte Anwalt Philipp Tschernitz und verwies auch auf Übersetzungsprobleme in der polizeilichen Einvernahme.

Widersprüche bei Aussagen

Einer der Männer sagte vier Mal etwas anderes aus, ein anderer gab an, er habe Erinnerunslücken, weil er nach seinen Angaben an dem Tag stark betrunken gewesen sei und auch Cannabis geraucht habe. Daran, ein Messer in der Küche geholt zu haben, konnte oder wollte er sich vor Gericht nicht erinnern. Der Zweitangeklagte sagte, er habe sich nur gewehrt und dem Opfer mit einer fünf bis sechs Zentimeter großen Glasscherbe in die Schulter gestochen. Aber auch nur deshalb, weil er sich als Iraker gegen Angriffe des Opfers und zwei weiterer Afghanen in den Zimmer gewehrt habe.

Nur einer gab Körperverletzung zu

Auch über den Auslöser des Streits gibt es unterschiedliche Aussagen. Einmal ist von einem Internetanschluss, ein anderes Mal von einer sexuellen Belästigung die Rede. Der jüngere Bruder des Zweitangeklagten sei von dem Opfer belästigt worden. Zumindest der Zweitangeklagte bekannte sich zu der Körperverletzung mit der angeblichen Glasscherbe schuldig.

Sein Vater und sein zweiter Bruder bekannten sich nicht schuldig. Sie seien bei dem Vorfall gar nicht dabei gewesen, sagten sie beim Prozess. Warum dann mehrere Zeugen behaupten, es seien alle Vier Iraker mit Messern bewaffnet in dem Asylheim auf ihr Opfer losgegangen? Auf diese Frage des vorsitzenden Richters konnten die vier keine Antwort geben. Am Nachmittag kommen die ersten Zeugen zu Wort.