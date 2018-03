Berufsverbot für Zahnarzt wird verhandelt

Am Landesverwaltungsgericht wird am Mittwoch verhandelt, ob das Berufsverbot für einen Klagenfurter Zahnarzt aufrecht bleibt. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, viele unnötige Behandlungen durchgeführt und zu viel verrechnet zu haben.

111 Beschwerden liegen laut Patientenanwältin Angelika Schiwek bei der Kärntner Patientenanwaltschaft auf. Ein Großteil davon wurde bereits der Staatsantwaltschaft weitergeleitet. Dem Mediziner, der auch als gerichtlich beeideter Sachverständiger gearbeitet hatte, werden Fehlbehandlungen sowie überhöhte Rechnungen vorgeworfen.

Nach einer Anzeigenflut von Patienten und Krankenkassen im Vorjahr erließ das Land einen Bescheid und belegte den Arzt vorübergehend mit einem Berufsverbot. Das Verbot beschränkte sich nur auf seine Arbeit als Zahnarzt, nicht aber auf seine Tätigkeit als Kieferchirurg. Deshalb behandelte der Mann seine Patienten in diesem Bereich weiter. Das Berufsverbot wurde schließlich ausgeweitet.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt weiterhin wegen schweren Betruges und Körperverletzung. Die Kärntner Zahnärztekammer sagte, so einen Fall habe es in Kärnten noch nie gegeben. Für den Zahnarzt, der unter anderem von einer Intrige gegen ihn spricht, und alle Vorwürfe zurückweist, gilt die Unschuldsvermutung. Er kämpft mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Vorwürfe an. So auch am Mittwoch vor dem Landesverwaltungsgericht, wo es um das Berufsverbot geht.

Offene Rechnung: Patientin geklagt

Der Zahnarzt klagte zudem eine Patientin. Es geht um offene Rechnungen in der Höhe von 2.000 Euro, die die Frau nicht beglich. Unter anderem deshalb, weil angeblich Arbeiten nicht fachgerecht durchgeführt wurden. Die Frau habe massive Schmerzen erlitten, sagte ihr Anwalt. Die Patientin fordert nun ihrerseits Schmerzensgeld vom Zahnarzt. Auch in diesem Fall gilt die Unschuldsvermutung.

Links: