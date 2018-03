Tumult bei Schulball: 37 Jacken gestohlen

Zu tumultartigen Szenen ist es Samstagnacht bei einem Schulball in Wolfsberg gekommen. Drei Garderobenständer mit rund 150 Kleidungsstücken brachen zusammen, Diebe nutzten den Tumult und stahlen 37 Jacken und Mäntel.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen bei dem Schulball drei Garderobenständer mit jeweils 40 bis 50 Jacken und Mänteln zusammen. Die Schüler und die Verantwortlichen des Elternvereines versuchten, die Kleidungsstücke wieder auf die Garderobenständer zurückzuhängen. Ungeduldige Gäste, die den Ball verlassen wollten, stiegen aber in den Garderobenbereich und nahmen sich selbst ihre Jacken. Dabei wurden allerdings weitere Garderobenständer umgeworfen, Hunderte Kleidungsstücke lagen nun am Boden.

Auch Garderobenkasse gestohlen

Während noch der Kampf um die Kleidungsstücke tobte, sahen wohl Diebe ihre Chance: Während des Tumults wurden laut Polizei insgesamt 37 Jacken und Mäntel im Wert von mehreren 1.000 Euro gestohlen, ihre Besitzer mussten den Heimweg ohne wärmende Bekleidung antreten. Weiters ließen die Diebe auch die Garderobenkasse mit mehreren 100 Euro Bargeld mitgehen.

Schließlich wurde die Polizei alarmiert, die das Chaos beendete. Die Beamten sperrte den Garderobenbereich und wies die restlichen Gäste darauf hin, dass sie ihre Kleidungsstücke später abholen könnten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.