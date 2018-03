Stromschlag: Bewusstlos in drei Meter Höhe

Ein 43-jähriger Monteur hat am Dienstag bei Arbeiten beim Kraftwerk Reißeck (Bezirk Spittal) einen Stromschlag abbekommen. Der Mann hing bewusstlos in drei Meter Höhe in seinem Brustgeschirr. Kollegen konnten ihn bergen.

Der 43-jährige Monteur aus Köflach war gegen 13.00 Uhr mit Arbeiten an Kabelverschlüssen bei einer Freiluft-Schaltanlage beschäftigt, die Anlage war spannungsfrei geschaltet. In einer Höhe von ca. drei Metern berührte der Arbeiter laut Polizei mit dem Kopf einen Trafo-Sternpunkterder, durch eine Restspannung kam es zu einem Stromschlag.

Bewusstlos aus drei Meter Höhe geborgen

Der Monteur wurde durch den Stromschlag bewusstlos, er hing in drei Metern Höhe in seinem Brustgeschirr. Arbeitskollegen sicherten den Bewusstlosen mit einem Seil und bargen ihn. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits wieder ansprechbar, er wurde vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Tragisch endete ein Stromschlag vor wenigen Tagen in Münster (Tirol). Ein 14-jähriger deutscher Schüler wurde durch einen Stromschlag getötet. Er war auf eine Transformatorstation geklettert und mit der 25.000-Volt-Leitung in Berührung gekommen - mehr dazu in 14-Jähriger nach Stromschlag tot.