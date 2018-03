23-Jähriger als „Bäckerei-Räuber“ ausgeforscht

Jener Mann, der Sonntagabend in Klagenfurt eine Bäckerei ausrauben wollte, konnte gefasst werden. Ein 23-jähriger Mann sitzt laut Polizei bereits in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen.

Der Raubversuch fand am Sonntagabend im Ortsteil Viktring kurz vor Ladenschluss statt. Zunächst kaufte der Mann zwei Semmeln, dann aber ging er hinter das Verkaufspult, attackierte die 44-jährige Verkäuferin und verlangte von ihr die Kellnerbrieftasche – mehr dazu in Raubversuch in Bäckerei: Täter weiter flüchtig. Ein Nachbar konnte den Mann schließlich in die Flucht schlagen, er entkam ohne Beute.

Nach intensiven Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter in Wolfsberg ausgeforscht werden, das teilte die Polizei am Dienstag mit. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann, er wurde bereits in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Weitere Erhebungen werden laut Polizei noch durchgeführt, der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.