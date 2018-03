Drogenkurier schmuggelte Kokain in Körper

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 33-jähriger Klagenfurter festgenommen, der 29 Stück „Kokain-Fingers“ geschluckt und nach Österreich geschmuggelt haben soll. Bei einer Untersuchung wurde ein weiterer „Finger“ im Bauch entdeckt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, (Fachbereich Suchtmittel) konnten in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien Sonntagnacht einen Drogenkurier unmittelbar nach seiner Ankunft an seiner Wohnadresse in Klagenfurt festnehmen. Die Beschaffungsfahrt hatte ihn über die Niederlande und Italien zurück nach Österreich geführt.

CT zeigte weitere Drogen im Bauch

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden insgesamt 29 Stück „Kokain-Fingers“ mit einem Gewicht von rund 340 Gramm sichergestellt. Aufgrund des Verdachtes, dass der Mann das Kokain in seinen Körper nach Österreich schmuggelte, wurde eine Computertomographie-Untersuchung im Klinikum Klagenfurt durchgeführt. Dabei wurde im Bauchraum des Mannes noch ein weiterer „Kokain-Finger“ entdeckt.

Laut Ermittlungen war das Kokain für den Verkauf im Stadtgebiet Klagenfurt bestimmt. Der Straßenverkaufswert beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der 33-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

