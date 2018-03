SPÖ und ÖVP verhandeln über Koalition

SPÖ und ÖVP beginnen am Dienstagnachmittag den Koalitionsverhandlungen. Am Samstag beschloss der SPÖ-Parteivorstand einstimmig, Verhandlungen aufzunehmen. Am Sonntag fiel auch bei der ÖVP der Beschluss einstimmig, die Einladung anzunehmen.

Um 14.00 Uhr trafen die Verhandlungsteams von SPÖ und ÖVP im SPÖ-Landtagsklub im Landhaus zur ersten Runde der Koalitionsverhandlungen zusammen. Von der SPÖ am Verhandlungstisch sind, neben Parteichef und Landeshauptmann Peter Kaiser, Gaby Schaunig, Beate Prettner, Parteigeschäftsführer Daniel Fellner, Klubobmann Herwig Seiser, Bundesrätin Ana Blatnik, die Landtagsabgeordneten Jakob Strauß und Alfred Tiefnig sowie Arbeiterkammer-Präsidente Günther Goach.

Dem ÖVP-Team gehören neben Parteichef Christian Benger die Nationalratsabgeordneten Gabriel Obernosterer und Angelika Kuss-Bergner, Bundesrat Christian Poglitsch, Klubobmann Ferdinand Hueter, die Landtagsabgeordneten Silvia Häusl-Benz, Herbert Gaggl, Martin Gruber und Markus Malle sowie Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl und Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler an - mehr dazu in Elfköpfiges ÖVP-Team für Koalitionsgespräche.

52 Punkte auf Verhandlungsordnung

Zunächst soll der Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen beschlossen werden. 52 Punkte, über die man sich einigen muss, wurden in den Sondierungsgespächen bereits ausgearbeitet. Das größte Hindernis für eine rot-türkise Zusammenarbeit wurde bereits im Vorfeld beseitigt, nämlich die Forderung von ÖVP-Chef Christian Benger nach Einsparungen in Höhe von 140 Millionen Euro pro Jahr bei den Landesspitälern. Diese Forderung ließ Benger bereits nach der Wahl fallen. Kaiser nannte den Rückzieher als Bedingung für eine Koalition.

Einige Knackpunkte bei Standorten

Die ÖVP geht mit klaren Vorstellungen in die Verhandlungen. Der Ausbau der Straßen- und Dateninfrastruktur, Bürokratie- und Schuldenabbau und ein Nahversorgung-Gebot, das von der Pflege über flexible Kinderbetreuung bis hin zu mehr Mobilität im ländlichen Raum reicht. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen könnte das Hotelprojekt auf dem Mölltaler Gletscher sein, das die ÖVP knapp vor den Wahlen wieder aufbrachte. Spießen könnte es sich aber auch durch unterschiedliche Standpunkte in der Sozialpolitik oder dem landwirtschaftlichen Schulwesen. Strittige Punkte sollen jedenfalls in Untergruppen ausführlich behandelt werden, eventuell auch gemeinsam mit Experten, heißt es.

Obernosterer: „Viele Stunden bis zur Einigung“

Optimistisch gestimmt ging Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer in die Verhandlungen, er hatte bereits vor fünf Jahren für die ÖVP die Dreierkoalition mitverhandelt. Schließlich hätten die letzten fünf Jahre gezeigt, dass die Zusammenarbeit gut war. Für die künftige Zusammenarbeit gelte es nun, „einiges klarer niederzuschreiben.“ Der Wille für eine weitere Zusammenarbeit sei jedenfalls vorhanden, „aber es wird viele Stunden bis zur Einigung brauchen.“ Die ÖVP sieht Obernosterer in guter Verhandlungsposition: „Wir sind uns unserer Stärke bewusst, das heißt aber nicht, dass wir zu allem bereit sind.“

Gut zwei Wochen veranschlagte Kaiser vorerst für die Verhandlungen. Läuft alles nach Plan, könnten SPÖ und ÖVP ab dem 7. April in ihren Gremien die nötigen Beschlüsse fassen. Die neue Landesregierung könnte dann im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Landtages am 12. April angelobt werden.

