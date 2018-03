Neuerlicher Betrugsversuch per Telefon

Eine Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist von einem Betrüger angerufen worden. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei aus und wollte angebliche Schulden eintreiben. Die Frau erstattete Anzeige.

Am vergangenen Donnerstag rief der Unbekannte bei der Frau an und gab sich als „Finanzmarktaufsichtsbehörde Markus Müller der Rechtsanwaltskanzlei Wagner & Schwarz“ aus. Der Täter sagte der Frau, ihr Ehemann habe im Jahr 2014 einen Vertrag mit Lottomillionen nicht ordnungsgemäß gekündigt. Deshalb seien Schulden in der Höhe von 4.850 Euro entstanden, die der Mann kassieren wollte.

Polizei warnt eindringlich vor Betrügern

Die Frau fragte ihren Mann, ob die behaupteten Schulden bestehen könnten. Obwohl der Betrüger noch ein zweites Mal anrief, fiel das Paar nicht auf ihn herein und erstattet die Anzeige. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen via Telefon oder E-Mail. Zuletzt erbeutete ein Unbekannter mehrere zehntausend Euro, weil er eine Pensionistin überredete, ihr Geld von der Bank abzuheben und ihm zu übergeben - mehr dazu in Betrüger gab sich als Kriminalbeamter aus (kaernten.ORF.at; 17.3.2018).