Villacher Polizei suchte nach Drogen

Die Villacher Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Schwerpunktaktion gegen Suchtmittel durchgeführt. In einem Lokal hatten drei Männer verschiedenste Drogen mit, dem Türsteher wurde ein Schlagring abgenommen.

Samstag in den frühen Morgenstunden wurden in einem Lokal in Villach bei drei Tatverdächtigen Kokain, Speed, Cannabis, Ecstasy und Methamphetamin und Suchtgiftutensilien sichergestellt. Dem Türsteher wurde eine verbotene Waffe (Schlagring) abgenommen.

Alle angeführten Personen werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Ein Verdächtiger war gegenüber der Polizei aggressiv und wird ebenfalls angezeigt. Insgesamt gab es außerdem noch fünf Anzeigen wegen Alkoholdelikten, Führerscheinabnahmen sowie zwei weiteren Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz.

Bei Lenkerkontrolle Drogen gefunden

Am Samstagabend kontrollierte die Fremdenpolizei Klagenfurt auf dem Autobahnparkplatz Krumpendorf auf der Südautobahn (A2) Lenker und Fahrzeuge. Dabei fanden sie im Rucksack eines 19-jährigen Villachers 250 Gramm Cannabiskraut und verschiedene Suchtgiftutensilien. Das Suchtmittel wurde von den Beamten sichergestellt. Der 19-Jährige wird angezeigt.