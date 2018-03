Grenzüberschreitendes Wandern von Pass zu Pass

Alpenvereinssektionen aus Kärnten und Italien verstärken in den nächsten drei Jahren ihre Zusammenarbeit. Das Projekt „Passopass - Vom Plöckenpass zum Nassfeldpass“ soll Kultur, Tier- und Pflanzenwelt sowie Sport verbinden.

Der Österreichische Alpenverein Sektion Hermagor und Obergailtal-Lesachtal, der Club Alpino Italiano (Sektionen Moggio-Udine, Ravascletto und Pontebba) und die Universität Udine wollen mit dem EU-Interregprojekt an den Karnischen Höhenweg anknüpfen, denn dieser Weg zeigt deutlich das Verbindende in den Bergen.

Die Wanderer wechseln am Karnischen Höhenweg immer wieder von der italienischen Seite nach Kärnten und auch wieder zurück. Nun wird von den Alpenvereinsmitgliedern auf italienischer Seite ein Biwak, eine alpine Notschlafstelle am Nassfeldpass renoviert. Dazu gibt es eine Absichtserklärung. Auf Kärntner Seite ist ein Klettersteig in der Alpenvereinssektion Obergailtal/Lesachtal betroffen, so Ingo Ortner vom Alpenverein: „Wir renovieren den Klettersteig Senza Confini am Cellon, Plöckenpass und gehen weiter am Karnischen Höhenweg bis zum Nassfeld.“

Reiches Gebiet Das Gebiet zwischen Plöckenpass und Nassfeldpass sei laut Projektwerbern reich an naturkundlichen, historischen und alpinen Schätzen. Hier gebe es die Wulfenia, das Alpenmannstreu, Naturschutzgebiete, paläontologische Fundorte aber auch bedeutende historische Zeugnisse, wie jene aus dem Ersten Weltkrieg.

Wichtige Nachwuchspflege

Man will neben Verbesserungen an den Wegen auch die Besonderheiten sichtbar machen. Besonderen Wert legt man auf die Einbeziehung der Bevölkerung. Ende April werden die nächsten konkreten Schritte besprochen. Beim Valentin Gletscherlauf, einer Frühlingsskitour in den Karnischen Alpen bei Kötschach-Mauthen kommt es zu einem Treffen. Auch die Nachwuchspflege ist Teil des grenzüberschreitenden Projektes. In der ersten Ferienwoche im Sommer sind Jugendliche aus Italien und Österreich eingeladen. Ortner will die Jugend direkt im Bergsteigerdorf Mauthen für das Naturerlebnis begeistern: „Volles Programm, Naturerlebnis, Gemeinschaftserlebnis, Wander, Umgang mit Berg und Natur, wir haben auch einen kleinen Hochseilgarten.“

Ein weiterer Teil des Interreg-Projektes ist die Erkundung und Bewertung von Fauna und Flora. Konkrete Aktivitäten der Alpenvereine zwischen dem Plöcken- und dem Nassfeldpass müssen dokumentiert und geprüft werden. bis 2020 stehen knapp 180.000 Euro an EU-Mitteln in Aussicht.

