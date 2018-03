SPÖ verhandelt mit ÖVP über Koalition

Die SPÖ hat am Samstag bekanntgeben, dass mit der ÖVP Koalitionsgespräche geführt werden. Sondierungsgespräche wurden mit FPÖ, ÖVP und Team Kärnten geführt, die ÖVP galt schon im Vorfeld als Favorit.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte am Samstag, man habe insgesamt 16 Stunden lang mit FPÖ, ÖVP und Team Kärnten in Sondierungsgesprächen verbracht. Zwei Stunden lang wurde am Samstagvormittag im Parteivorstand verhandelt, dort wurden alle Für und Wider diskutiert, so Kaiser. Man habe alle Varianten von Zweier- aber auch eine Dreierkoalition erörtert. Sollten die Gespräche mit der ÖPV zu keinem Abschluss kommen, werde man mit FPÖ und Team Kärnten in Koalitionsverhandlungen eintreten, auch das wurde im Parteivorstand beschlossen. Schon am Dienstag werden die Verhandlungen beginnen.

Für den 7. April werde eine Kärnten Konferenz einberufen. Eine Koalitionsvereinbarung solle dort beschlossen werden. Die Konstituierung des neuen Landtags und der neuen Regierung könne damit am 12. April stattfinden, so Kaiser.

SPÖ

„Wir können miteinander“

Zu den Gründen der Entscheidung sagte Kaiser, die ÖVP habe in ihrem Wirken in der Dreierkoalition gezeigt, dass man miteinander könne. Auch, wenn es manchmal etwas schwieriger gewesen sei, als es nach außen schien. Laut Umfragen tendiere auch der größere Teil der SPÖ-Wähler zu einer Koalition mit der ÖVP. Aus allen Teilen des Landes sei mitgeteilt worden, dass viele ÖVP-affine Wähler diesmal Kaiser das Vertrauen gegeben hätten. „Ich will Stabilität, Verlässlichkeit und persönliche Integrität für Kärnten“, er glaube, dass ÖVP diese Botschaft verstanden habe. Bei allen Gesprächen seien Referate und Personalfragen ausgespart worden, das folge in der Endphase der Verhandlungen.

Positive Bilanz nach drei Gesprächen

Kaiser zog nach den drei absolvierten Sondierungsgesprächen diese Woche eine positive Bilanz. „Alle Gespräche haben aus Sicht unserer Fraktion positive Ergebnisse gebracht. Das ist gut für das Land, das ist auch gut für jene Ebene, auf der wir auf alle Fälle zusammenarbeiten werden, nämlich die Landtagsebene“, so Kaiser. Nachdem ÖVP-Obmann Christian Benger einen Rückzieher bei seiner Forderung nach Einsparungen im Krankenhausbereich gemacht hatte, gab es auch hier eine Annäherung.

ORF

Aber auch mit der FPÖ gab es inhaltliche Übereinstimmungen. Da aber sprach Kaiser von Wunden und Narben aus der Vergangenheit, welche die Stimmungslage beeinflussen - mehr dazu in SPÖ zum letzten Mal auf Partnersuche.

FPÖ: Ausgrenzungspolitik fortgesetzt

Die FPÖ reagierte in einer Aussendung auf die Entscheidung der SPÖ und sagte, es werde damit eine große Chance für Kärnten vertan. FPÖ-Obmann Gernot Darmann meinte, es hätte die „Handschlagsqualität und den Gestaltungswillen“ der FPÖ benötigt. Die „Wiener Ausgrenzungspolitik der SPÖ“ werde in Kärnten fortgesetzt, so Darmann.

