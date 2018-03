Kärntner Chirurg schreibt Medizingeschichte

Ein Kärntner Chirurg ist in die Fußstapfen des durch die erste Herztransplantation weltberühmt gewordenen Arztes Christiaan Barnard getreten. Peter Zilla forscht am Groote Schuur Hospital Kapstadt daran, neuartige Herzklappen ohne große Operation zu ersetzen.

Wie kann eine Herzklappe ersetzt werden, ohne der notwendigen aufwendigen Herzchirugie? Gerade in der dritten Welt wird dieses Problem immer größer. Der in Villach aufgewachsene Arzt Peter Zilla entwickelte in Kapstadt eine Methode, mit der das möglich ist. Diese könnte geschätzt 100 Millionen Menschen weltweit das Leben retten.

ORF

Rheumatische Herzkrankheiten

Zilla steht mit seinem Team vor einem medizinischen Durchbruch. Er entwickelte eine neue Methode, um künstliche Herzklappen zu implantieren: „Kapstadt hat in der Herzchirurgie natürlich einen besonderen Reiz, ich war im Jahr 1979 schon einmal mit einem Stipendium hier am Groote Schuur. Als 1992 ein sehr gutes Angebot kam, zurückzukommen, bin ich gerne aus Zürich gekommen.“

ORF

Bakterielle Infektion zerstört Herz

Alleine in Afrika leiden mehr als 30 Millionen Menschen an einer rheumatischen Herzerkrankung durch eine bakterielle Infektion (bakterielle Endokarditis). Sie löst schweres Fieber aus und zerstört die Herzklappen auch bei jungen Menschen. Ohne einer neuen Klappe sterben rund 70 Prozent der Betroffenen schon vor dem 27. Lebensjahr, so Zilla. Es gebe großen Druck, denn 33 Millionen Menschen leiden weltweit an rheumatischer Herzerkrankung. Aber eben in armen Ländern und somit spreche keiner darüber. Wenn man es in Afrika nicht löse, die erste Welt werde es nicht lösen, so Zilla.

ORF

Mit kleinem Schnitt einsetzbar

Der Kärntner entwickelte nun eine Herzklappe aus einem neuen Kunststoff. Sie ist billiger zu produzieren und bis zu zehn Mal länger haltbar als bisherige Klappen. Außerdem kann die Operation von Chirurgen in kleinen Krankenhäusern mit einem kleinen Schnitt, ohne Herz-Lungenmaschine und ohne teure bildgebende Verfahren durchgeführt werden.

ORF

Delegationen aus Russland, Indien und China meldeten sich für dieses Patent bereits an. Wenn im Juni der erste Mensch die neue Herzklappe bekommt wird ein Kärntner Medizingeschichte schreiben.

ORF

Barnards OP-Saal ist heute Museum

Der Operationssaal von Christiaan Barnard ist heute ein Museum, er war 1967 Schauplatz einer medizinischen Weltsensation. Erstmals wurde einem Menschen ein fremdes Herz eingepflanzt. Sein 54-jähriger Patient Louis Washkansky überlebt 18 Tage. Er starb an den Folgen einer Lungenentzündung, weil sein Immunsystem von Medikamenten geschwächt wurde.