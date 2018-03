Koch-Landesmeister vom Feuerberg

Bei den Landesmeisterschaften für Tourismusberufe gewann der 17 Jahre alte Lehrling Moritz Standmann vom Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen gleich zweimal Edelmetall: Er gewann Gold in der Einzel- und Silber in der Gesamtwertung.

Standmann nimmt schon das zweite Jahr in Folge an verschiedensten Nachwuchskochbewerben teil. Schon 2017 wurde ihm der Titel „Kärntner Landesmeister der Jungköche“ verliehen. Für den Lehrling selbst steht der Spaß am Kochen im Vordergrund, heißt es in einer Aussendung des Feuerberg: „Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass ich eine Chance habe. Und egal ob mit Sieg oder ohne – eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall. Schon allein um Kontakte zu knüpfen und sein Können unter Beweis zu stellen.“

Mountain Resort Feuerberg

Weiteres Ziel: Weltmeisterschaften in Taiwan

Standmann ist einer von derzeit 19 Lehrlingen auf dem Feuerberg in den Bereichen Küche, Service und Rezeption. Nach der Lehre will er hinaus in die weite Welt: „Ich möchte in den besten Häusern weiter lernen. Mein Ziel ist es jedoch, irgendwann in der Heimat in einem kleinen, feinen Betrieb mit regionalen, sehr frischen Produkten zu arbeiten.“

Im April kocht Standmann beim Duell der Jungköche, das vom Klub der Köche Kärnten organisiert wird. Ein weiteres Ziel wäre die Teilnahme im September bei den jährlichen Weltmeisterschaften der „Chaîne des Rôtisseurs“, dieses Jahr in Taiwan. Die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ist eine internationale gastronomische Gesellschaft, die sich der „Pflege der Küchen- und Tafelkultur“ verpflichtet hat.