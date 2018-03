Nassfeld-Bergbahnen: Verkauf vorerst gescheitert

Der Verkauf der Heta-Anteile an der Nassfeld-Bergbahnen Pramollo AG ist vorerst gescheitert. Arnold Pucher machte von seinem Einspruchsrecht Gebrauch und stimmte gegen den Verkauf der Anteile an den Bestbieter.

Pucher und sein Partner wollten für den Kauf der Anteile die slowakische Mountain-Tatry Resorts von Igor Rataj ins Boot holen - mehr dazu in Zeit der Entscheidung für das Nassfeld (kaernten.OF.at; 8.3.2018). Die Gailtaler Gruppe um Riedergarten-Chef Herbert Waldner bot aber mehr. Deswegen nutzte Pucher sein Einspruchsrecht.

Klärende Gespräche in kommenden zwei Wochen

Aufsichtsrat Max Rauscher sagte zur Entscheidung bei der Hauptversammlung: „Das Ergebnis schaut so aus, dass der Antrag der Heta für die Übertragung an diese Firma Waldner und Seiwald mit einer entsprechenden Minderheitsmöglichkeit abgelehnt wurde.“

Das weitere Procedere sieht nun vor, so Rauscher, „dass wir in den nächsten zwei Wochen Gespräche führen wollen, damit wir wissen, was wurde vom Land Kärnten, beziehungsweise von der Heta, mit diesem neuen Bieter ausgehandelt, welchen Deal gibt es dort. Und wenn diese Dinge auf dem Tisch liegen, dann kann man darüber selbstverständlich reden.“

Kein endgültiges Nein für Waldner

Auf die Frage von ORF-Redakteurin Martina Steiner, ob es denn ein endgültiges Nein von Pucher zu der Gailtaler Gruppe gibt, sagte Rauscher: „Das Nein ist sicher nicht vorhanden, denn die Gesprächsbereitschaft wurde von Pucher und Herzog immer signalisiert.“

Rauscher sagte, es laufe derzeit eine rechtliche Prüfung, ob es auch eine Möglichkeit gibt, dass der Zweitbieter, der slowakische Investor, zum Zug kommen könnte. „Hier hat ein Firmenbuchrichter zu entscheiden, ob entsprechende Gründe vorhanden sind, dass man das Bestbieterangebot nicht nehmen kann, weil es ein weiteres Angebot gibt. Das wird sich aber in Zukunft weisen, ob das vorhanden ist und dann wird man sehen, wie man durch die Gespräche oder mit dem näheren Zusammenkommen vielleicht zu einer Lösung kommt, die dem Gailtal gut tut.“