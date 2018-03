Ungarn verirrten sich im steilen Gelände

Drei Männer aus Ungarn sind in Mallnitz in Bergnot geraten. Sie verirrten sich im steilen Gelände. Ein Bergung mit dem Hubschrauber war wegen Schlechtwetters nicht möglich. Die Bergrettung brachte die Männer in eine Schutzhütte.

Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr riefen die Männer den Polizeinotruf an, und baten um Hilfe, weil sie im steilen Gelände fest saßen. Sie gaben an, dass sie sich im Bereich des Dösentales, vermutlich unterhalb des Arthur-von-Schmid-Schutzhauses befanden. Einer der Männer sei bereits sehr schwach und zittrig.

Männer gegen 2.00 Uhr Früh gefunden

Die Polizei alarmierte die Alpinpolizei Spittal an der Drau und die Bergrettung. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert. Wegen des Schlechtwetters mit Nebel musste der Hubschraubereinsatz allerdings abgebrochen werden. Gegen 2.00 Uhr Früh fand die Bergrettung die drei Männer knapp unterhalb des Arthur-von-Schmid-Hauses auf einer Seehöhe von etwa 2.000 Metern.

Alle drei waren unverletzt. Lediglich eine Person war schon sehr geschwächt und zittrig. Sie stiegen gemeinsam zur Schutzhütte auf und verbrachten die Nacht dort. Sollten die Wetterbedingungen es am Freitag zulassen, wird die Abholung mittels Hubschrauber organisiert.