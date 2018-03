Sportartikel kaufen und verkaufen

Am Freitag startet in Klagenfurt die Sommersportbörse der Arbeiterkammer. Ab 14 Uhr kann in der Messehalle 3 Sportequipment gekauft und auch verkauft werden. Im Vorfeld ist es erstmals möglich gewesen, die zum Verkauf gedachten Artikel Online zu erfassen.

Aber nicht nur in Klagenfurt wird eine Sommersportbörse veranstaltet, in der kommenden Woche ist dann Villach an der Reihe. Am nächsten Wochenende können Sportartikel dann bei der Hauptfeuerwache in Villach gekauft und verkauft werden.

Artikel online registieren

Um Wartezeiten bei der Annahmestelle zu vermeiden, können die Sportartikel von zu Hause aus online für den Verkauf angemeldet werden, den Preis bestimmt man selbst. Melanie Scheiber, Organisatorin der Sommersportbörse. „Es gibt Online-Annahmestellen, das heißt, wenn sie diese Artikel schon vorab im Internet erfasst haben, dann haben Sie den Vorteil , dass Sie kürzere Wartezeiten haben. Wir drücken nur noch die Etiketten und hängen die Gegenstände mit diesen Etiketten aus“, so Scheiber.

Wer die Onlineregistrierung nicht durchgeführt hat, kann mit den Artikeln zur normalen Annahmen kommen. Dort werden die Artikel beschriftet und ettiketiert. Wenn die Artikel nicht verkauft werden, können sie am Samstag bis 16 Uhr wieder abgeholt werden. Wurden die Artikel verkauft, können die Verkäufer den Gewinn abholen oder sich überweisen lassen, so Scheiber weiter.

Große Auswahl an Sportequipment

Angenommen werden Sportartikel wie zum Beispiel Fahrräder samt Zubehör, Rollerblades, Skateboards, Schwimm-, Wander- und klettersportausrüstungen oder auch Fitnessgeräte und Reitzubehör. Die Artikel müssen sauber und funktionstüchtig sein. Nicht angenommen wird Straßenbekleidung. Die Sportbörsen der Arbeiterkammer sind mittlerweile Selbstläufer, sagt Scheiber. „Sportausstattung wird immer teurer und beispielsweise Kinder wachsen aus Kleidung relativ schnell heraus, und da ist es natürlich fein, wenn man bei der Börse günstig einkaufen und gleichzeitig eigene Artikel verkaufen kann“, so Scheiber. Im Vorjahr haben immerhin 5000 Artikel bei der Sommersportbörse den Besitzer gewechselt.