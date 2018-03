Kooperation verbindet See und Berg

Drei große Kärntner Ausflugsziele, Minimundus, der Aussichtsturm am Pyramidenkogel und die Wörthersee-Schifffahrt, machen künftig gemeinsame Sache. Die drei Tourismusdestinationen bieten ab sofort ein All-in-One Kombiticket an, das für alle drei Attraktionen gilt.

Das so genannte All-in-One Ticket kann an jeder der drei Touristenattraktionen ohne vorherige Registrierung gekauft werden. Knapp 40 Euro kostet es für Erwachsene und etwa 20 Euro für Kinder von sechs bis 15 Jahren. Darin enthalten sind der Eintritt in Minimundus, eine Tageskarte der Wörthersee Schifffahrt und der Eintritt auf den Aufsichtsturm am Pyramidenkogel inklusive Bustransfer.

Zielgruppe aus dem Alpe-Adria-Raum

Das Angebot zielt vor allem auf Tagesgäste aus dem Alpen Adria Raum ab. Die Leistungen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten genutzt werden, sagt Luca Seppele, Projektkoordinator der neuen Kooperation: „Wir gehen individuell darauf ein, es ist möglich, das Ticket über mehrere Tage zu nutzen bzw. das Erlebnis am Wörthersee über verschiedene Tage aufzuteilen“, so Seppele.

Ausgeklügeltes Transportkonzept

Schiff und Bus sind aufeinander abgestimmt, sagt Franz Huditz, Geschäftsführer der Wörthersee Schifffahrt. „Ein Gast kommt beispielsweise zu Minimundus und kann dann von hier in drei bis vier Gehminuten zur Anlegestelle gehen und dann mit dem Schiff nach Reifnitz fahren. Anschließend kann er mit dem Bus der direkt von der Anlegestelle fährt, auf den Pyramidenkogel fahren“, so Huditz. Nach dem Besuch könne der Gast mit dem Bus wieder zurück fahren und mit dem Schiff den ganzen See bereisen.

Verbindung zwischen See und Berg

Für Karl Dovjak, Bürgermeister von Keutschach und Leiter des Pyramidenkogel ist mit der neuen Kooperation zwischen den Tourismusattraktionen ein lang gehegter Wunsch Wirklichkeit geworden. „Das war aus meiner Sicht immer eine Angebotslücke, nun haben wir eine Verbindung zwischen See und Berg hergestellt“, so Dovjak.

Alternative zur Kärnten Card

Die neue Kooperation soll eine Alternative zur Kärnten Card bieten, und diese nicht aushöhlen, so Hannes Guggenberger, Geschäftsführer von Minimundus: „Schon alleine, dass wir zusammenarbeiten, beweist ja, dass wir nicht gegen jemanden arbeiten. Weiters ist es ja vor allem ein Angebot für den Gast, der im Zentrum Klagenfurt bzw. am Wörthersee seinen Urlaub verbringt“. Ab 15. Mai kann das Angebot genutzt werden, erstmals erhältlich sein wird das neue Kombiticket beim Tag der offenen Tür der Wörthersee Schifffahrt am 24. März.