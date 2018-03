Fahndung nach Wechselbetrügern

Eine bundesweit tätige Bande von Wechselbetrügern hat kürzlich auch in Kärnten mehrmals zugeschlagen. Die Fahndung läuft. Das Trio könnte auch für einen Einschleichdiebstahl verantwortlich sein.

Die beiden Frauen und ihr Komplize ergaunerten am 6. März in einem Geschäft in Völkermarkt 100 Euro, indem sie die Verkäuferin beim Geldwechseln verwirrten und ablenkten. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte das Trio bereits im Februar in Völkermarkt nach der gleichen Methode 100 Euro erbeutet. Damals wurden auch die Fahndungsfotos der mutmaßlichen Betrüger gemacht.

LPD Kärnten

Laut Kärntner Polizei handelt es sich bei dem Trio um bundesweit tätige Betrüger, außerdem dürften sie auch für einen Einschleichdiebstahl verantwortlich sein. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Mann ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und schlank, er trägt einen Bart. Eine der beiden Frauen ist ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt, beide Frauen haben dunkles Haar.