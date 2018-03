Rolf Holub nur noch ehrenamtlicher Grüner

Die Grünen haben am Mittwoch bei einer Vorstandssitzung ihren zukünftigen Weg festgelegt. Der bisherige Grünen-Chef Rolf Holub wird nur noch ehrenamtlich zur Verfügung stehen, sagte er in der Vorstandssitzung am Mittwoch.

Am Mittwochnachmittag trat der Landesvorstand der Grünen in der Noch-Parteizentrale in der Sterneckstraße in Klagenfurt zusammen. Bis Ende Juni müssen die Grünen die Parteiräumlichkeiten verlassen. Bereits am Mittwoch packten einige Mitarbeiter ihre Sachen bereits zusammen.

„Zeit für einen Generationenwechsel“

Wie man die Schließung der Zentrale organisiert aber auch wie die Zukunft der Grünen aussehen soll, darüber wurde bei der Vorstandssitzung gesprochen, sagte Rolf Holub. Er selbst werde der Partei weiterhin ehrenamtlich zur Verfügung stehen, aber nicht mehr in der ersten Reihe. Jetzt sei die Zeit reif für einen Generationswechsel.

ORF

Nächste Bewährungsprobe werde für die Grünen die Gemeinderatswahl im Jahr 2021. Die bei der Landtagswahl ebenfalls gescheiterte frühere Grüne Marion Mitsche hatte in einem Zeitungsinterview eine mögliche Annäherung angeboten, laut Landesrat Rolf Holub war das am Mittwoch kein Thema.