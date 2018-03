Mayer gewinnt letzte Abfahrt der Saison

Der Kärntner Matthias Mayer hat die letzte Abfahrt in Aare gewonnen. Ex aequo mit Vincent Kriechmayr stand der Afritzer am Mittwoch auf dem Siegespodest. Max Franz wurde Siebenter. Die Abfahrtskristallkugel geht an Beat Feuz.

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr haben Mittwoch beim Weltcup-Finale in Aare zeitgleich die Abfahrt gewonnen und damit die ÖSV-Herren gleich „doppelt“ vor einer sieglosen Abfahrtssaison bewahrt. mehr dazu in sport.orf.at Im Ziel scherzte Mayer, das sei kein Doppelsieg, sondern es seien gleich zwei Siege auf einmal gewesen.

„Das war aber sicher nicht so ausgemacht, dass wir einen Doppelsieg feiern“, so der Olympiasieger. „Ich habe gehört, dass Vinc (Vincent Kriechmayer Anm. d. Red.) vorne ist und da hab ich mir gedacht, da muss ich auch Gas geben. Es ist lässiger so als dass ich um ein Hunderstel vorne bin.“

Ausfällen haben Mayer „gewurmt“

Zunächst lag Matthias Mayer noch Dreizehntel hinten. „Ich habe probiert, immer in der Hocke zu bleiben.“ Warum ein Doppelsieg gerade im Finale passiert, kann er sich nicht erklären. Die beiden Ausfälle in der vergangenen Woche hätten ihn „schon ziemlich gewurmt“, so Mayer. Für Mayer war es der insgesamt fünfte Weltcupsieg der Laufbahn. Der zweite Kärntner, Max Franz, erreichte Platz sieben.