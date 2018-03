Hühner auf Dobratsch ausgesetzt

Wieder hat jemand Tiere auf dem Dobratsch bei Villach ausgesetzt, diesmal waren es Hühner. Sie waren in schlechtem Zustand, zwei erfroren, eines wurde vom Tierschutz eingeschläfert. 2016 wurden 21 Schweine auf dem Berg ausgesetzt.

Laut Informationen des Villacher Tierschutzvereins wurden die Tiere von Mitarbeitern des Villacher Wirtschaftshofes entdeckte. Die Hühner liefen im Bereich der Kehre 5 der Alpenstraße umher. Auch wenn sich Hühner gerne im Freien aufhalten, überleben sie die derzeit noch sehr kalten Nächte nicht und erfrieren, so der Tierschutzverein.

Vermutlich aus schlechter Haltung

Zwei Hühner waren bereits tot, zwölf Hühner überlebten, hätten sich jedoch in sehr schlechtem Zustand befunden. Sie hatten teilweise ein verklebtes Federkleid und nackte Stellen an Hals. Eines musste später noch eingeschläfert werden. Der ehemalige Besitzer ist noch nicht bekannt. Tierpflegerin Stefanie Knauseder war bei der Rettung dabei: „Wir sind mit boxen raufgefahren, einige hat der Fuchs erwischt, einige waren im Wald fast festgefroren. Sie sind vermutlich total verwahrlost gehalten worden und waren total hungrig.“

In Katzenkörben Nester gebaut

Der Präsident des Tierschutzvereins, Hannes Mattersdorfer sagte, man habe in Katzenkörben Nester gebaut und Stangen aufgestellt, den restlichen zehn gehe es schon wieder gut. Sie bleiben die nächsten zwei Wochen im Tierheim und suchen dann Hobbylandwirte, die sie aufnehmen wollen. Zwei Hühner hätten schon Eier gelegt, sie werden sicher nicht geschlachtet, so Mattersdorfer.

Immer wieder komme es vor, dass Platzmöglichkeiten nicht mehr ausreichen oder die Zeit es nicht mehr zulasse, Haus- oder Nutztiere selber zu betreuen. In diesem Fall solle man sich an den Tierschutzverein wenden. Man könne zwar nicht immer alle Tiere aufnehmen, helfe aber dann, diese an gute Plätze zu vermitteln, so Mattersdorfer.

ORF

21 Minischweine ausgesetzt

2016 wurden 21 Minischweine auf dem Dobratsch ausgesetzt. Der Besitzer hatte mit insgesasmt 41 Tieren Probleme mit seinen Nachbarn bekommen, deswegen setzt er einige davon aus. Insgesamt zehn Tage verbrachten die Tiere im März 2016 auf dem Berg und wurden von Besuchern gefüttert - mehr dazu in Erfolgreiche Schweinejagd am Dobratsch (kaernten.ORF.at; 29.3.2016). Allerdings war es für die Schweine viel zu kalt, zudem waren einige Säue trächtig. Sie wurden gerettet und fanden schließlich ein neues Zuhause - mehr dazu in Neues Heim für ausgesetzte Minischweine (kaernten.ORF.at; 14.4.2017).