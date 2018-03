Wer in die Wärme will, muss rasch buchen

Im Jahr 2017 sind fast zwei Drittel der Österreicher auf Urlaub gefahren. Der kalte, lange Winter macht vielen auch heuer Lust auf wärmere Länder. Rasch buchen muss man Ägypten, Spanien oder Griechenland, hier gibt es nicht mehr viele Plätze.

Schon im im Dezember und Jänner seien diese Länder stark gebucht worden, sagt Anita Haubner vom ÖAMTC-Reisebüro in Klagenfurt, „teilweise schon bis in den nächsten Winter hinein.“ Mittelstrecken für Familien wie Spanien und Griechenland seien schon ausgebucht, aber auch Kreuzfahrten mit Kindern. Denn zwei Kinder seien in einer Kabine gratis, das nützen die Familien aus, so Haubner.

„USA wieder stark nachgefragt“

Die große Auswahl gibt es bei Destinationen nicht mehr, es stehen auch nicht mehr so viel Flüge in Europa zur Verfügung, sagte Haubner. Langstrecken-Linienflüge, wie zum Beispiel in die USA, seien zwar gut gebucht, es gebe aber noch Tickets. Viele buchen auch eine Mietwagenrundreise in die USA, teilweise mit einem Abstecher nach Kanada, sagte Haubner. „Was auch gut geht, sind die Seychellen, da gibt es jetzt Direktflüge, preislich liegen sie aber eher hoch.“

Wer jetzt schon an den Strand möchte, kann nach Ägypten fliegen: „Das zieht wieder stark an, Ägyten läuft nach zwei Jahren wieder. Dort kann man jetzt auch schon baden. Auch Dubai läuft gut. Marokko ist ein Renner, da kann man Baden und Kultur verbinden. Die Freundlichkeit der Leute und das Preis-Leistungsniveau stimmen da.“

ORF

Bei Fernreisen ist natürlich Asien immer sehr gefragt, vor allem Thailand, so die Reiseexpertin. Voll im Kommen seien Sri Lanka und Vietnam. „Ich merke auch einen großen Trend in die Dominikanische Republik.“ Der wohlverdiente Urlaub dauert auch immer länger. 14 Tage werden wieder gerne gebucht. Man habe das Gefühl, die Menschen wollen nachholen, was sie in den letzten drei Jahren durch Terror- oder Unwetterangst verpasst hätten, so Haubner.

Andreas Brandt

Dauerbrenner Kroatien und Italien

Aber nicht nur Reisen in die Ferne sind gefragt, sondern auch Urlaub im eigenen Land und in den österreichischen Nachbarländern, so Haubner: „Kroatien und Italien sind für Kärntner immer ein Renner. Kroatien hat gar nicht so viel Betten, wie nachgefragt werden.“ Auch die Cote Azur und auch Nord- und Ostessküste seien beliebt. Viele fahren mit dem eigenen Auto oder mit dem Autozug, da müsse man so früh wie möglich buchen.

Andreas Brandt

Dass so früh gebucht werde, sei ein Trend der letzten drei Jahren. Wartete man früher auf Last-Minute-Angebote, wird nun eher der Frühbucherbonus genutzt. „Damit kann man das Hotel wählen, das man haben möchte und muss nicht darauf warten, was übrigbleibt“, so Haubner. Generell rät Haubner, rasch zu buchen: „Ich habe versucht, für Dezember eine Kreuzfahrt zu buchen und habe die Antwort bekommen, sie sind zu spät.“

Immer mehr Pensionisten wollen reisen

Auch in der Pesnion packt immer mehr Menschen die Reiselust: „In unserem Reisebüro merken wir, dass die Familien eher wegfallen und wir viele ältere Menschen haben. Sie sind alle noch so jung und fit und wollen reisen. Auch die jungen Leute wollen ihre Maturareise machen und fahren in der ganzen Welt herum.“ Das Reisefieber hat nicht nachgelassen, die Menschen sehen sich nach Wärme, Abenteuer und Kultur.