3M plant nach Brand Wiederaufbau

Beim Großbrand in der 3M-Fabrik in Villach-Seebach ist am Dienstag nach ersten Schätzungen Millionenschaden entstanden. Ein Wiederaufbau wird laut Werksleitung angestrebt, in den letzten Jahren wurden 15 Mio. Euro investiert.

Der Brand brach in der Nacht auf Dienstag aus, rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz – mehr dazu in Fabrik bei Großbrand schwer beschädigt. Die große Produktionshalle wurde bei dem Brand eingeäschert. In den jetzt zerstörten Tunnelöfen wurde in der Fabrik aus Korund, einem sehr harten Schleifmaterial, Trennscheiben für die Stahlindustrie hergestellt.

Das Feuer soll ersten Ermittlungen zufolge im nördlichen Bereich der Produktionshalle Halle ausgebrochen sein und dann auf die Holzkonstruktion übergegriffen haben. Noch ist die Brandursache unklar, Brandsachverständige untersuchten Dienstagnachmittag die Ruine.

ORF/Prasch

Maschinen sind versichert

Was dieser massive Ausfall für den amerikanischen Mutterkonzern und den Standort Villach bedeutet, ist derzeit schwer abschätzbar. Der international tätige Konzern schickte noch am Dienstag ein Krisenteam nach Villach.

Laut Werksleiter Jens Milde sind zumindest die teuren Maschinen versichert. Der Standort Villach sei jedenfalls ein profitabler Bereich des 3M-Konzerns: „In den letzten Jahren wurden 15 Millionen Euro in das Werk investiert.“ Ob es einen Wiederaufbau geben wird, das hänge nun auch von der Versicherung ab, ein Gutachten wird erst erstellt. Der Werksleiter geht dennoch davon aus, dass es einen Wiederaufbau geben wird.

Feuerwehr Arnoldstein

Suche unter dem Schutt

Nun gelte es auch, einen Überblick zu bekommen, welche Maschinen noch zu verwenden sind. Jens Milde: „Wir müssen erst den Schutt wegräumen. Ich hoffe, dass darunter einige Anlagen sind, die noch brauchbar oder schnell reparierbar sind.“ Am Dienstag wurden auch noch etliche Firmenunterlagen aus dem Bürokomplex geholt.

Ziel sei jedenfalls, die Produktion zumindest teilweise rasch wieder zu starten. Am Standort Villach sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, die zunächst bis Donnerstag auf bezahlten Urlaub geschickt wurden.