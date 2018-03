Personalbereitstellung: Unternehmen fortgeführt

Die Personalbereitstellungsunternehmen MLW-Montagen Gmbh und M & L Personal GmbH aus dem Lavanttal, die im Vorjahr Insolvenz anmelden mussten, werden fortgeführt. Der Sanierungsplan wurde angenommen.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 mitteilt, wurden am Montag am Landesgericht Klagenfurt Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die MLW-Montagen GmbH in St. Stefan und die M & L Personal GmbH in St. Andrä von den Insolvenzgläubigern mehrheitlich angenommen. Statt der ursprünglich 172 Mitarbeiter werden vorerst 58 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitarbeiterstand soll wieder steigen

Bei der MLW-Montagen GmbH sieht der Sanierungsplan vor, dass die Gläubiger jeweils eine Quote von 30 Prozent in zwei Raten erhalten. Insgesamt wurden von 18 Gläubigern und 126 Arbeitnehmern Insolvenzforderungen in der Höhe von etzwa 2,5 Millionen Euro angemeldet und anerkannt. Bei der MLW-Montagen GmbH sind derzeit 47 Arbeitnehmer beschäftigt.

Bei der M & L Personal GmbH - deren wesentlicher Auftraggeber die MLW-Montagen war - erhalten die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent in drei Raten. Von zwölf Gläubigern und 84 Arbeitnehmern wurden Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 980.000 Euro angemeldet und anerkannt. Bei M & L arbeiten elf Mitarbeiter. Es sei davon auszugehen, dass kurzfristig, aufgrund des Beginns der Bausaison, die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer bei beiden Unternehmen entsprechend steigen werde.

Link: